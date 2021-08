Adixia en couple avec Simon Castaldi malgré leur différence d'âge : elle réagit aux critiques

C'est le nouveau couple de la télé-réalité ! Voilà plusieurs semaines maintenant qu'Adixia a retrouvé l'amour auprès de Simon Castaldi. Les deux candidats se sont mis ensemble sur le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde et depuis, ils n'hésitent pas à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Mais leur relation naissante fait déjà face à plusieurs critiques. Les internautes pointent notamment du doigt la différence d'âge entre la jolie blonde âgée de 29 ans et l'un des fils de Benjamin Castaldi, 21 ans. Un écart qui a même valu à la jeune femme le surnom de Brigitte, en référence à l'épouse d'Emmanuel Macron de 25 ans son aînée.

Adixia a décidé de réagir en repostant le message d'une fan bienveillante. "Lorsque des hommes décident de sortir avec des femmes plus jeunes, il n'y a pas de débat et quand c'est l'inverse il faut se justifier ? On est bien au 21e siècle ? Je vous souhaite tout le bonheur du monde !", peut-on lire via sa story Instagram. Et pour la Djette de commenter : "C'est toujours comme ça... malheureusement. Un âge c'est que des chiffres... Dans ma tête, j'en ai encore 18."

Plus tard, Adixia a encore une fois fait taire les mauvaises langues en dévoilant une photo d'elle et son chéri Simon prise au restaurant et sur laquelle ils apparaissent complices. "L'amour n'a pas d'âge parce que le coeur n'a pas de rides", est-il légendé.