Adixia tourne la page Paga, 4 ans après la rupture : son geste irréversible qui le prouve

Adixia le redoutait, mais elle l'a tout de même fait ! Le 26 mai 2021, la candidate d'Objectif Reste du monde (W9) s'est rendue à un rendez-vous très symbolique comme elle l'a confié à ses fans en story Instagram.

Pendant plus de trois ans, Adixia était en couple avec Paga. Les deux candidats de télé-réalité se sont rencontrés lors du tournage des Marseillais à Rio, en 2014. Mais leur idylle a pris fin il y a quatre ans. Pourtant, la belle blonde n'avait toujours pas retiré son tatouage qui représentait une bouche, avec le prénom de son ex noté à côté. "Il y en a un que j'aimerais bien effacer sauf que je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Ca a mis beaucoup de problèmes dans mon couple [avec son ex Jim, NDLR]. Beaucoup de prises de tête. Comme excuse, je me suis dit que ça faisait partie de ma vie. Je l'enlèverais un jour", disait-elle dans l'émission Tattoo Confessions diffusée en novembre dernier.

Mais Adixia a enfin sauté le pas ! "Je pars à un rendez-vous que je n'aime pas du tout. C'est un rendez-vous que je n'ai fait que repousser parce que j'avais peur de la douleur", a-t-elle confié à ses abonnés en story mercredi matin. Puis, une fois sa première séance terminée, elle a révélé : "J'ai enfin enlevé le tatouage de Paga." Une fois de retour chez elle, la jeune femme de 29 ans a dévoilé le résultat. "C'est normal que ce soit bleu et gonflé. Il faut plusieurs séances pour que le tatouage parte entièrement. Ca fait quand même quatre ans que j'aurais dû le faire. Mais je vous jure j'avais trop peur de la douleur. Mieux vaut tard que jamais. Surtout, ne faites pas comme moi. Même si vous pensez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, que vous l'aimez du plus profond de votre coeur, tatouer son prénom n'est pas une très bonne idée", a-t-elle conclu.

C'est donc sans son fameux tatouage qu'Adixia retrouvera prochainement Paga sur le tournage de la prochaine saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Des retrouvailles très attendues par les fans de l'émission et de l'ancien couple. Nombreux sont ceux à espérer qu'ils se réconcilieront lors de l'aventure, bien que le DJ soit en couple avec Luna. De son côté, Adixia a vécu une idylle avec Illan. Mais il semblerait que ce soit déjà terminé.