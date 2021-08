Adixia en couple avec Simon Castaldi : les deux candidats s'affichent complices

Ils ne se cachent plus ! Simon Castaldi (21 ans) et Adixia (29 ans) forment un couple et ils n'hésitent pas à partager leurs aventures en story Instagram.

Actuellement, le fils de Benjamin Castaldi et la Djette font le show sur W9 dans Objectif Reste du monde. Et à aucun moment il n'a été question d'une quelconque attirance. Rapidement, Adixia s'est mise en couple avec le séducteur Illan. De son côté, Simon a craqué pour Giuseppa après avoir vécu une courte idylle avec Isabeau. Et lors du tournage, tous deux n'étaient pas spécialement proches, d'autant plus que le beau brun était en guerre contre Illan. La jeune femme lui reprochait parfois son comportement immature. Mais il faut croire qu'elle l'a découvert sous un autre angle lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde.

Des rumeurs annonçaient qu'Adixia et Simon étaient en couple. Une nouvelle confirmée par les principaux intéressés sur les réseaux sociaux. Depuis que l'aventure est terminée, ils ne se quittent en effet plus. Le 2 août, le jeune homme l'a filmée lors de leur soirée et a mis une musique en fond sonore qui évoque un coup de coeur amoureux. Le lendemain, la jolie Belge a dévoilé qu'elle avait réveillé son compagnon aux aurores pour voir un coucher de soleil, à la plage. Un moment romantique qu'ils ont, à coup sûr, consommé sans modération.

Il faudra attendre la diffusion des Marseillais VS Le Reste du monde pour découvrir comment Simon et Adixia se sont rapprochés. Paga, qui a vécu une belle histoire d'amour avec la blondinette, était aux premières loges puisqu'il participait au programme. Reste à savoir comment il a réagi. Cela ne l'a en tout cas pas empêché de se mettre également en couple... avec Giuseppe, l'ex de Simon.