Adixia, sa rupture avec Illan : mensonges et incompréhensions... La vérité sur leur séparation

Après deux ans d'absence à la télévision, Adixia a fait son retour sur W9 dans Objectif Reste du monde. Et dès son arrivée, la belle blonde de 29 ans a tapé dans l'oeil du séducteur Illan. Les deux candidats ont fini par se mettre en couple comme les téléspectateurs ont pu le voir dans les épisodes. Mais désormais, ils sont séparés et la Djette a expliqué pour quelle raison en story Instagram, le 14 juin 2021.

Hier soir, l'ancienne candidate des Marseillais a organisé une petite session de questions/réponses afin de répondre aux interrogations de ses abonnés. Et, sans surprise, elle n'a pas échappé à des questions sur sa récente rupture avec Illan. "Sans rentrer dans les détails et surtout pour vous dire qu'à l'heure actuelle Illan et moi on ne se parle plus mais je le respecte, je vous l'ai dit : incompréhensions, beaucoup de petits reproches, des petits mensonges. Rien de bien méchant en soit mais bon...Ca n'a tout simplement pas fonctionné. Et le fait que moi je ne me voyais pas habiter à Dubaï et lui je le voyais mal revenir en France. Ce n'est pas à cause de ça officiellement, mais il y avait plein de petits couacs. Et il s'est remis rapidement en couple. Donc s'il est heureux, tant mieux pour lui", a-t-elle révélé.

Que les admirateurs d'Adixia ne se réjouissent pas trop vite. Pour l'heure, la candidate de télé-réalité n'est pas encore prête à se remettre en couple. Elle est même semble-t-il en pleine remise en question : "La personne qui m'aimera vraiment m'acceptera avec mes défauts, parce que je me rends compte que c'est peut-être moi le problème dans l'histoire à chaque fois."

L'ancienne compagne de Paga ne le cache pas, elle a encore des sentiments pour Illan. Mais hors de question de dévoiler sa peine sur les réseaux sociaux. "Lui non plus. Je ne lui ai même pas montré que je n'étais pas bien", a-t-elle conclu.