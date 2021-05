Adixia (Les Marseillais) soudainement séparée d'Illan : Bastien Grimal tente sa chance

Les couples sont souvent éphémères dans le milieu de la télé-réalité. Illan Castronovo et Adixia Romaniello n'ont malheureusement pas dérogé à la règle. Les deux candidats semblaient pourtant bien partis pour durer après avoir craqué l'un pour l'autre sur le tournage de Objectif Reste du Monde (W9) au mois d'avril dernier. L'ancienne compagne de Paga Neuron, qui a enfin tiré un trait sur leur histoire de manière définitive, s'est même rendue à Dubaï récemment pour passer du bon temps avec son chéri. Un déplacement qui avait d'ailleurs enragé son ex Jim. Mais voilà, Illan a créé la surprise jeudi 27 mai 2021 en annonçant leur rupture. Et c'est en fracas que celle-ci à dû avoir lieu.

Via sa story Instagram, Illan a simplement déclaré : "Je mets la date comme ça je suis libre. Je suis célibataire. 23h27. 27/05/21". Sans rentrer dans les détails, il a par la suite posté un message énigmatique laissant entendre qu'Adixia était responsable de leur séparation. "Quand je me comporte mal avec une fille, elle se comporte bien avec moi. Quand je me comporte bien avec une fille, elle se comporte mal avec moi... En réalité, quand tu te comportes mal, tu ne souffres pas", a-t-il analysé.

Pour ne rien arranger à ses affaires, le sulfureux candidat de la télé-réalité a eu la mauvaise surprise de constater qu'Adixia était déjà courtisée par un autre. En effet, Bastien Grimal, surnommé Bastos, s'est amusé à reprendre le post d'Illan et à se positionner en faveurs de la belle blonde. "Adixia, moi je suis célib' aussi !" Une petite provocation qui n'a en revanche pas du tout faire rire Illan. "C'est quel genre de manque de respect ?", a-t-il déploré.

À noter que ces derniers jours, Adixia et Bastos passent beaucoup de temps ensemble. La jeune femme a participé à un tournage avec lui pour sa chaîne YouTube dans le Var. Depuis, ils apparaissent très complices sur la Toile...