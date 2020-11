Bastien Grimal (Secret Story) brave la police et détourne le confinement : sa vidéo bad buzz

Est-ce la blague de trop pour Bastien Grimal ? Sur sa chaîne YouTube le 8 novembre 2020, l'ex candidat de Secret Story (2016) a partagé une nouvelle vidéo intitulée Je me deguise en livreur pour échapper à la police. Dans celle-ci, il s'habille donc en livreur Deliveroo, cette célèbre entreprise de livraison de plats cuisinés, pour contourner le confinement imposé en France. L'ex de Mélanie Dedigama n'a rien laissé au hasard afin de rentrer dans son personnage et s'est procuré tout l'attirail nécessaire, à savoir l'uniforme officiel et le fameux sac isotherme bleu.

"Alors non, je ne vais pas être un vrai livreur Deliveroo même si j'y ai pensé mais ça va m'aider à me déplacer pendant le confinement", annonce-t-il en guise d'introduction. Et pour lui de préciser : "Non je ne vais pas mettre des gens en danger, non, je ne vais pas faire des bêtises, non je ne vais pas aller voir des personnes âgées, je vais juste me balader parce que j'aime bien prendre l'air et que rester dans ma maison toute la journée, ça me déprime. Donc j'ai pris cet uniforme Deliveroo pour voyager incognito et être à l'abri des contrôles de nos amis les forces de l'ordre."

Les internautes choqués

Sauf que Bastien ne s'est pas résolu à simplement se balader comme il le dit. Il en a profité pour rendre visite à ses amis Darko et Julien, rencontrés lors de son passage dans Secret Story. "Je vais livrer mes potes, ça me permettra de les voir, de discuter un peu avec eux en respectant bien sûr les distanciations sociales et puis de me changer un peu les idées", explique-t-il, assez fier de lui. Et ce n'est pas tout. Le jeune homme a également usé de son stratagème pour se rendre chez une mystérieuse amie pour un rendez-vous romantique. "Je vais finir aussi par aller à un date. Autant utiliser le costume dans toutes ses possibilités. C'est pratique, ça évitera de me faire griller".

Après ces annonces, Bastien Grimal partage donc avec sa communauté sa journée à vélo dans les rues de Paris. Il dit rencontrer à plusieurs reprises la police sans jamais toutefois se faire arrêter. Une expérience concluante qui pourrait lui donner envie de recommencer. Mais cette petite supercherie n'a clairement pas fait l'unanimité. Dans les commentaires, les internautes sont même nombreux à juger son comportement déplacé. "Contourner le confinement simplement car tu n'as pas envie de rester chez toi toute la journée ? Hmmm.. pourquoi pas, mais t'en vanter sur les réseaux, un peu limite", "Tu décrédibilises tous les coursiers ! Je te remercie pas", "Je trouve cette vidéo bof franchement, le confinement c'est pas une blague", "Je suis choquée de ton comportement avec cette vidéo", peut-on lire. Un gros bad buzz donc.