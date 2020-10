Mélanie Dedigama, son ex Bastien "touché" par la naissance de sa fille : "Ça devait être moi..."

En 2016, Mélanie Dedigama et Bastien Grimal formaient le couple emblématique de leur saison de Secret Story. Fous amoureux, ils vivaient toutefois une relation houleuse rythmée par les disputes. Leur rupture était alors inévitable, malgré un retour de flamme lors du tournage de Moundir et les apprentis aventuriers. Depuis, la jeune femme a tourné la page et est même passée à autre chose puisqu'elle est aujourd'hui une maman épanouie.

En effet, le 13 juin dernier, elle accueillait avec son compagnon Vincent leur premier enfant, une petite fille prénommée Naya. Bastien Grimal n'est évidemment pas passé à côté de cette information et, face à la curiosité persistante de ses followers, il s'est exprimé sur le sujet au cours de sa dernière vidéo YouTube. "Vous êtes tous au courant qu'elle a eu un bébé et vous êtes tous à me demander ce que ça me fait... Cet événement, je me suis vu le vivre avec elle et du coup le voir arriver pour elle, ça me touche et c'est pas très agréable, a-t-il reconnu. J'ai envie d'être content pour elle, de lui souhaiter le meilleur mais ça me retourne un peu à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai vu nous arriver, ça devait être avec moi, et c'est pas facile".

De son côté, Mélanie Dedigama n'a plus jamais évoqué sa relation passée avec celui qui se fait appeler "Bastos with love" sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mieux vaut ne pas la questionner à son sujet au vu de sa dernière réaction très cash lors d'une interview accordée à Purepeople.com. "Ça me fatigue parce qu'on me parle constamment de ce mec alors que je n'en ai clairement rien à faire de lui. J'ai honte d'être sortie avec un énergumène pareil", nous avait-elle confié.

De son côté, Bastien sera prochainement de retour sur nos écrans puisqu'il a participé à la dernière saison des Princes et des Princesses de l'amour (W9)...