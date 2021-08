Simon Castaldi en couple avec Adixia : "Première présentation de famille" pour la candidate

Peu importe de spoiler la prochaine saison des Marseillais VS Le Reste du monde, Adixia (29 ans) et Simon (21 ans) ne se cachent pas ! Tous deux se sont mis en couple lors du tournage de l'émission de télé-réalité de W9. Et le 12 août 2021, ils ont passé un cap !

Dans la soirée, Adixia et Simon se sont rendus au restaurant-club Matignon, situé à Paris. Et ils n'étaient pas seuls ! Giovanni Castaldi, le fils de Jean-Pierre Castaldi et Corinne Champeval était à leurs côtés. Le jeune homme a souhaité rendre sa relation un peu plus officielle en présentant sa belle à l'un des membres de sa famille. "Première présentation de famille", peut-on lire en légende d'une photo d'Adixia et du compagnon de Carine Galli, assis côte à côte.

La soirée s'est semble-t-il merveilleusement bien passée. Après avoir dîner, le joyeux trio a profité de la musique. Et Adixia s'est filmée avec Giovanni, qui est apparu tout sourire. On imagine donc que la candidate d'Objectif Reste du monde a été validée. Reste à savoir quand Simon la présentera aux autres membres de sa famille, comme à son papa Benjamin Castaldi ou encore sa maman Valérie Sapienza.

Adixia et Simon se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage d'Objectif Reste du monde. Mais à l'époque, elle était en couple avec Illan et lui avec Isabeau puis Giuseppa. Ce n'est que lors de leur aventure suivante qu'ils ont craqué l'un pour l'autre, une histoire d'amour qu'ils ont officialisée le 2 août dernier en partageant des moments complices ensemble. Bien que leur différence d'âge ait fait jaser certains internautes, les tourtereaux n'en ont que faire. Pour preuve, Adixia a posté une photo en compagnie de son cher et tendre. " "L'amour n'a pas d'âge parce que le coeur n'a pas de rides", a-t-elle écrit en légende.