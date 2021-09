Simon Castaldi fou amoureux d'Adixia, il prend une grande décision pour leur couple

En couple depuis quelques mois, Simon Castaldi et Adixia ont franchi une étape très importante pour leur couple : ils ont emménagé ensemble ! Dans "une ville entre Lille et Marseille" comme l'a indiqué le fils de Benjamin Castaldi le 18 septembre 2021 sur Instagram, préférant garder le mystère sur leur lieu d'habitation. Interrogé par ses abonnés sur Instagram à propos de ce changement de vie, le jeune homme de 21 ans a expliqué que cet emménagement n'était qu'une formalité puisque tous deux vivaient déjà ensemble avant de prendre cette maison. "Ça fait deux mois qu'elle vivait chez moi dans mon appartement donc c'est juste que c'est plus cool parce qu'ici c'est mieux c'est tout !" a-t-il confié.

Il y a quelques jours, celle qu'on surnomme "Adi" a annoncé avoir enfin "quitté Paris" pour une belle maison dans le Sud. "Les prochains jours, on va être débordés, je pense, parce qu'on va tout installer et ça va prendre un peu de temps" a-t-elle confié. "Demain, il y a le gros camion qui arrive, il y a tous les habits d'Adi' et plein d'autres choses, donc ça va être très compliqué" révélait de son côté Simon.

Interviewé par Télé Star, Simon - qui a rencontré Adixia sur le tournage d'Objectif : Reste du monde - avait révélé être très amoureux de la belle blonde : "Je suis fou d'amour pour Adixia. Ma vie va très bien". Si au départ ils n'étaient que de simples amis, les deux candidats de télé-réalité ont par la suite développé de forts sentiments l'un pour l'autre : "Au début, c'était pour rire et de fil en aiguille on s'est rendus compte qu'on se plaisait. On s'est compris sur beaucoup de points". Le fils de Benjamin Castaldi dévoilait également les dessous de son emménagement avec l'ex de Paga qui l'a rendu beaucoup plus "mature" selon lui. "On envisage de prendre une maison ensemble. On en visite dans le sud de la France. Je pense qu'elle m'a donné un grand coup de maturité", avait-t-il expliqué il y a quelques semaines.