Simon Castaldi viré des Marseillais VS Le Reste du Monde après un geste violent : il s'explique

C'était un épisode des Marseillais VS Le Reste du Monde riche en émotions qui a été diffusé ce mardi 28 septembre 2021. Surtout pour le candidat Simon Castaldi. Après une grande dispute avec Tristan, le jeune homme de 21 ans a quitté précipitamment l'aventure, expliquant vouloir prendre du recul et se ressourcer. Mais sur Snapchat, le fils de Benjamin Castaldi a révélé qu'il avait en réalité été exclu du tournage suite à un geste violent.

Avec transparence, Simon a d'abord entrepris de recontextualiser, en se confiant sur son état d'esprit mis à mal lors de son aventure. "J'ai été, durant ce tournage, plutôt seul, je l'ai très mal vécu par rapport à Marrakech où c'était une expérience incroyable avec beaucoup plus d'amour et de sincérité. Et c'est vrai que je me suis laissé emporter par un mélange d'incompréhension, d'amour que je n'avais pas, de solitude, de nervosité... Je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de repère et où j'étais prêt à péter à tout moment", a-t-il analysé. Et pour lui d'avouer être malgré tout allé trop loin : "Il y a eu cette fameuse dispute, j'ai explosé. Bien sûr, ce sont des gestes à ne pas du tout faire, ni en tournage ni dans la vie. On n'en vient pas aux mains, on n'est pas violent, la violence ne résout rien, j'ai été très très très très bête".

Simon n'a pas su se contrôler lorsque Tristan a mentionné son infidélité envers son ex Giuseppa, qu'il essayait alors de reconquérir. Une erreur qui l'a aussitôt fait quitter le tournage. "À ce moment-là, je dépasse les bornes, je ne respecte pas les règles et je franchi la ligne rouge. Alors, je pars sans rien dire, la tête basse, pas fier du tout, c'est comme ça. C'est cher payé parce que j'ai succombé à un truc bête mais ça m'a fait du bien de partir, au moins je serai resté droit et fidèle à mes pensées, voilà", a-t-il conclu. Simon reviendra plus tard dans l'aventure, et entamera son idylle avec Adixia.