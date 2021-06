Simon Castaldi séparé de son "âme soeur" Giuseppa : grosse déprime en pleine nuit après un échec

En seulement deux émissions, Simon Castaldi a réussi à s'imposer dans le milieu de la télé-réalité. Au début de l'année, les téléspectateurs l'ont découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour où il se confiait sur son enfance compliquée marquée par la séparation de ses parents. Et, depuis ces dernières semaines, le jeune homme de 20 ans est au casting d'Objectif Reste du Monde. L'épisode de mercredi 9 juin 2021 fut sans doute important aux yeux de Simon puisqu'il s'agit de celui où il se met en couple avec Giuseppa.

Les deux candidats ont craqué l'un pour l'autre lors du tournage et ont apparemment continué à se fréquenter après coup. Mais leur bonheur aura été de courte durée car rapidement, la rupture a sonné. D'après certains blogueurs, Simon Castaldi s'est révélé infidèle envers Giuseppa à leur retour en France. Il ferait tout depuis pour la récupérer. Les principaux intéressés ne se sont toutefois jamais exprimés sur le sujet.

De l'eau a-t-elle coulé sous les ponts depuis ? Mercredi 9 juin, Simon Castaldi a indiqué avoir passé du temps avec son ex sur Instagram. En effet, le jeune homme est allé à sa rencontre alors qu'elle était en déplacement à Paris, elle qui vit à Nice. Ils ont passé la soirée ensemble, d'abord en terrasse puis au restaurant, avant de finalement rentrer dans une luxueuse suite.

Simon Castaldi a espéré réussir à la reconquérir et s'est filmé dans son lit en l'attendant mais Giuseppa n'était pas du tout de cet avis. Dans les stories du fils de Benjamin Castaldi, on l'entend lui demander de quitter sa chambre. C'est donc chacun de leur côté qu'ils sont allés se coucher. "Je n'arrive pas à dormir parce que je sais qu'elle est à côté. Imaginez-vous être séparé par une baie vitrée et un rideau de votre âme soeur...", a-t-il par la suite déploré sur Instagram dans la nuit sous une photo de lui. Et d'ajouter : "Bon, juste que l'autre personne pense totalement l'inverse de vous..." Giuseppa n'a donc vraiment pas l'air de vouloir donner une nouvelle chance au charmant brun.