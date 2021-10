Benjamin Castaldi, infidèle à Flavie Flament, raconte le jour où elle a "rencontré" sa maîtresse...

Marié à Flavie Flament de 2002 à 2008, Benjamin Castaldi a révélé sur TPMP la raison de leur divorce. Le 8 octobre 2021, l'ancien animateur de Loft Story a raconté qu'il avait trompé son épouse avec une autre jeune femme à l'époque. Malheureusement, sa femme était tombée par hasard sur un texto très explicite de sa maîtresse... Face à Cyril Hanouna, Benjamin explique : "J'avais deux téléphones et j'avais oublié mon deuxième téléphone dans la cuisine. Et là, arrive un message. Et le message, je ne l'oublierai jamais, il dit : 'Je joue pour toi ce soir mon amour.' C'était une actrice..."

Tout s'enchaîne ensuite dans l'esprit de Flavie qui comprend que Benjamin la trompe avec une autre. "Ça a été une catastrophe évidemment. Elle me dit : 'C'est quoi ce texto ?' J'étais très mal, et en fait ça s'est terminé comme ça", a-t-il confié. Certainement pas prête à pardonner l'infidélité de son mari, Flavie Flament ne s'est pourtant pas séparée du père de son fils Simon (né en 2004) immédiatement.

C'est seulement quelque temps plus tard que Flavie Flament a décidé de plier bagages, sûrement lorsqu'elle a pris conscience qu'elle ne pourrait définitivement pas pardonner Benjamin. Et c'est un jour comme un autre, alors qu'il était rentré plus tôt du travail pour faire une sieste, que le mari d'Aurore Aleman découvre que son épouse n'est plus chez eux et a tout emporté avec elle. Il explique : "Quand je me suis réveillé, j'ai vu la tête de la nounou, qui était totalement déconfite. J'ai dit 'Où est Flavie ?', 'Elle est partie', Et elle est partie. Elle n'est jamais revenue."

Au cours de l'émission, Benjamin Castaldi a également évoqué la somme faramineuse qu'avait coûté son mariage avec Flavie en 2002 : "900 000 euros". "Mais c'est un magazine qui a payé à 90%" a-t-il ajouté face aux chroniqueurs, médusés devant une telle somme d'argent.