Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore terrorisée par la sorcellerie, elle pense qu'on lui a jeté un sort

Comme tous les soirs depuis que le scandale a éclaté, Cyril Hanouna a consacré du temps dans Touche pas à mon poste à l'affaire de sorcellerie à laquelle est mêlée Carla Moreau mais aussi, aux dernières nouvelles, d'autres candidats des Marseillais. L'animateur de C8 avait déjà reçu la principale intéressée sur son plateau en début de semaine et ce mardi 9 mars 2021, sa voyante, Danaé Roux Custode, a eu son droit de réponse. Mais avant de l'accueillir, Cyril Hanouna a fait le point sur cette histoire toujours plus complexe auprès de ses chroniqueurs. L'occasion notamment pour Benjamin Castaldi de se confier sur sa femme Aurore Aleman.

"Ah ben elle est branchée à mort là-dessus", a-t-il reconnu. Ainsi, elle conseille au père de son fils Gabriel (6 mois) de se tenir le plus éloigné possible de toute cette affaire. "Elle me dit surtout ne t'en mêle pas, on va avoir l'oeil, c'est vrai !", a-t-il continué. Le chroniqueur indique ensuite qu'Aurore Aleman croit tellement en ce genre d'histoires qu'elle prend ses précautions. "L'oeil ça la terrorise, elle met de la sauge dans la maison, elle fait des prières etc... Elle est terrorisée par ça. Elle a vraiment très peur. Il y a des gens qui sont extrêmement craintifs de ça", a-t-il fait savoir. Et pour lui de faire une révélation inattendue : "Elle y croit à mort, d'ailleurs elle dit qu'on m'a jeté un sort, elle pense qu'on m'a jeté l'oeil il y a quelques années..."

Ce qui expliquerait alors ses mauvais investissements financiers et son passage à vide dans le milieu audiovisuel ? Mauvais oeil ou non, le fils de Jean-Pierre Castaldi a assurément été charmé par Aurore Aleman, et ce dès leur première rencontre. Il a même estimé qu'il s'agissait d'un "coup de foudre". "Je ne la connaissais pas, on ne s'était jamais croisés (...) On s'est percutés et la magie de l'attraction a opéré et on s'est embrassés. Comme dans les films", a-t-il raconté. Et la magie continue d'opérer encore aujourd'hui !