Carla Moreau et la sorcellerie : une autre candidate des Marseillais "a fait des trucs sur son mec"

L'affaire de sorcellerie se complexifie de jour en jour. Après la prise de parole de Carla Moreau, c'est sa voyante Danaé Roux Custode qui a livré sa version des faits. Une nouvelle version déroutante puisqu'elle a nié tous les soupçons de racket et d'abus de confiance qui pèsent sur elle. Elle a aussi accusé son ancienne cliente de mentir et d'avoir elle aussi des preuves accablantes. Lors de son passage dans Touche pas à mon poste, Danaé a également révélé que d'autres Marseillais avaient eu recours à ses services. "Sans citer les noms, j'ai d'autres clients. Beaucoup de voyance autour de la réussite, pas de magie noire... Mais je ne peux pas citer les noms, je ne peux pas mettre en porte-à-faux. Il y en a qui m'ont fait de la pub, qui m'ont consulté", a-t-elle confié.

Des dires confirmés par Marc Blata, le blogueur qui a fait éclater le scandale. Ce dernier a notamment évoqué une candidate en particulier, sans toutefois dévoiler son identité, qui aurait été une fidèle cliente de Danaé. "J'ai des preuves qu'une autre candidate des Marseillais a fait des trucs sur son mec pour qu'il lui obéisse au doigt et à l'oeil. Donc il y a une sauce qui se prépare tranquillement. On ne peut pas la balancer comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu mais Danaé a dit qu'elle n'avait pas fait de trucs occultes. Sauf que moi j'ai la preuve que des meufs ont demandé des trucs sur leurs maris. Et les maris ne sont pas au courant. Affaire à suivre", a-t-il teasé sur ses réseaux sociaux.

Des prestations non déclarées ?

Il est donc désormais certain que Danaé Roux Custode a rendu plusieurs fois services aux Marseillais. Et inversement. En effet, Gilles Verdez a évoqué des prestations illégales sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Il y a eu quelques prestations payées en espèces, vous auriez payé des candidats pour qu'ils participent à vos fêtes, dont une qui s'est tenue dans une villa dans le Sud", a-t-il déclaré. Et de préciser : "Il y a une soirée où ils vous servaient de vitrine pour Danaé Voyance et en guise de rémunération, selon mes informations, vous n'avez pas déclaré, eux non plus, ça a été payé en espèces." Là encore, la voyante controversée à préféré nier en bloc. Et, contre toute attente, Julien Guirado a ajouté son grain de sel. Sur Instagram, il a reconnu s'être rendu à cette fameuse soirée. "J'étais là ! Il y avait la salsa du démon, la macarena..., a-t-il d'abord blagué. Mais je n'ai pas vu de cash moi, que du déclaré ! C'était top, une boom !"

Benjamin Castaldi était allé plus loin en affirmant qu'une grande majorité des stars du petit écran avait pour habitude d'avoir recours à la sorcellerie. "J'ai eu un coup de téléphone d'une voyante, qui m'a expliqué que le système de la sorcellerie était une pratique courante dans le milieu des influenceurs", a-t-il fait savoir. Des insinuations qui ont fait bondir Jonathan Matijas. Le chéri de Shanna Kress a donc poussé un coup de gueule sur Instagram. "J'entends que d'après les sources de Castaldi, c'est monnaie courante chez les influenceurs de faire de la sorcellerie. Je veux bien qu'on te raconte des cracks mais ne les colporte pas, tu n'as pas de preuves, c'est n'importe quoi. Ça me rend fou en fait, vous êtes loin loin du compte, on est des gens tout ce qu'il y a de plus normal. On ne fait pas de mal, on ne fait pas de sorcellerie, c'est ridicule, vous alimentez des clichés !", s'est-il insurgé.

L'affaire continue en tout cas de faire couler beaucoup d'encre et l'étau semble malgré tout se resserrer autour de la famille des Marseillais. Qui dit vrai, qui dit faux ? Le mystère reste encore entier...