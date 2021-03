Carla Moreau et la sorcellerie : Une autre candidate impliquée, Maeva a des doutes...

Lundi 8 mars 2021, Carla Moreau sera sur le plateau de TPMP pour donner sa version des faits sur l'histoire de sorcellerie dont elle est accusée. En attendant, Marc Blata a fait de nouvelles révélations sur Snapchat le 6 mars 2021 et a averti ses abonnés que beaucoup de mensonges circulaient actuellement au sujet de Carla. Selon lui, il n'y aurait par exemple jamais eu de sorts jetés à des enfants comme peuvent le dire certains candidats (dont Julien Tanti). Pire, selon lui certains Marseillais se réjouissent du malheur de Carla et tentent à tout prix de l'éjecter de la télé-réalité afin de prendre sa place. "Ne tombez pas dans tous les pièges qu'il y a dans les réseaux sociaux. Sa vérité sortira de sa bouche. Il y a des gens qui se sont servis de moi, va falloir assumer tout ce que vous faites. Ils me disaient à propos de Carla : "Marc vas y tue là, mets là dans un trou."" confie-t-il. Choqué par la médisance et la méchanceté de certains, l'influenceur a également indiqué qu'il révélera toutes les personnes qui pourraient se trouver derrière cette histoire de sorcellerie. "Quand Carla prendra la parole je dirai qui a voulu la terminer" écrit-il en story.

De son côté, Maeva Ghennam semble au plus mal. La candidate des Marseillais en veut à Marc de ne pas lui avoir révélé toutes les preuves qu'il possédait sur Carla. Usée, la jeune femme est déçue et a l'impression qu'on se joue d'elle. En story Instagram, elle écrit : "Je déprime je suis pas bien (...) Marc et Nadé ont sorti les preuves mais à aucun moment il m'en ont parlé ils étaient en mode ils ont pas de doute sur Carla et ils savaient que je déprimais car je leur disais depuis le début que ce je que veux C'EST LA VERITE QUE LA VERITE."

Ils me laissent dans le mal

Agacée, elle ajoute : "Alors au début ils viennent m'attraper pour "m'ouvrir les yeux sur ma meilleure amie comme quoi elle me fait de la sorcellerie" et quand ils ont la "vérité" ils passent l'après-midi avec moi me voient être mal et m'en parlent pas. (...) Ils me laissent dans le mal alors qu'ils savaient qu'ils allaient faire une story pour retourner la situation ? Moi tout ce que je veux c'est la vérité, on peut pas me dire un jour c'est vrai un jour c'est faux et jouer avec mon coeur et mon cerveau (...) JE VEUX JUSTE SAVOIR LA VERITE et qu'on arrête de jouer avec mon cerveau et se servir de moi ! Je suis un être humain !"