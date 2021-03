Carla Moreau et la sorcellerie : "Choqués et traumatisés", des Marseillais furieux et en larmes

Carla Moreau a-t-elle eu recours à de la sorcellerie via sa voyante, sous la contrainte ? C'est sa version des faits mais pas sûr que celle-ci suffise à convaincre les Marseillais de lui pardonner. Comme l'a fait savoir Magali Berdah dans Touche pas à mon poste le 2 mars 2021, ses (ex?) camarades de la télé-réalité sont vraiment vraiment très choqués.

Kevin Guedj a fui à Dubaï "en plein désespoir" mais pas seulement. Il est en fait allé rejoindre les Marseillais dans le but de défendre l'honneur de Carla et d'expliquer qu'elle est aussi victime dans cette affaire. "Apparemment la ligne de défense de Carla c'est de dire qu'elle aurait été victime d'extorsion de fonds et qu'en fait elle aurait fait ça sous la pression de sa voyante qu'elle voyait depuis ses 17 ans. Mais la candidate à qui j'ai parlé m'a dit que même si elle a fait ça sous la pression de cette voyante, elle aurait pu lui demander des choses moins graves. Certains candidats des Marseillais trouvent donc ça très louche", a expliqué Guillaume Genton dans TPMP hier. L'affaire est en effet louche et certains ne sont pas près de pardonner à la maman de Ruby. Il faut dire qu'elle a voulu leur porter le mauvais oeil à eux et aux enfants de certains. Des audios l'ont révélé et ça, ça a énormément choqué.

"Julien Tanti, sa femme Manon Marsault et Maeva Ghennam ont été énormément peinés parce qu'ils ont entendu des notes violentes sur leurs enfants et effectivement il y a eu les problèmes avec le petit de Jessica Thivenin et Thibault et la petite de Manon et Julien donc ça les a vraiment touché", a révélé Magali Berdah. Rappelons que Maylone, le fils de Jessica est né avec une atrésie de l'oesophage ce qui lui a valu de passer 21 jours à l'hôpital. Puis, quelques semaines plus tard, il a échappé à la mort grâce à sa maman qui l'a réanimé. Angelina, la fille de Manon Marsault a aussi eu des problèmes peu après sa naissance.

Julien et Manon ont fait part de leur colère et de leur tristesse sur les réseaux sociaux mais Jessica Thivenin et son mari Thibault, eux, n'ont encore pas réagi publiquement. Comme l'a précisé la femme d'affaires ensuite, Julien n'est pas du genre à régler ses comptes sur Snapchat ou Instagram, le patron des Marseillais préfère préserver sa famille. Mais là, "ils ont été tellement choqués et traumatisés". "Manon est en pleurs depuis quatre jours, c'est un vrai drame", a poursuivi Magali Berdah. En colère, Julien Tanti avait lâché sur les réseaux sociaux : "Verser plus d'1 million d'euros pour souhaiter du mal à tous les enfants des Marseillais, avec la voix qui le dit, avec le numéro de téléphone qui apparaît, le virement du compte bancaire... Cache-toi, parce que là c'est juste être folle. Dépenser de l'argent pour faire des trucs comme ça... Ne dis plus rien. Souhaiter des malformations à tous les enfants des Marseillais. Jessica son enfant ce qu'il a eu, ma fille à la naissance, la fille de Liam la pauvre..."

Pour l'heure, une enquête a été ouverte par la PJ de Marseille, Carla Moreau, elle, "n'a pas l'intention de retravailler" et les Marseillais n'ont pour le moment aucune raison de lui pardonner.