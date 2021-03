Carla Moreau et l'affaire de sorcellerie : menaces de mort, manipulation... une enquête ouverte

Les heures passent et de nouvelles informations tombent. Dans l'affaire de sorcellerie qui accable Carla Moreau, il se pourrait qu'elle soit aussi victime. En effet, alors que la maman de Ruby (1 an) a confirmé elle-même à Maeva Ghennam avoir bel et bien souhaité du mal aux Marseillais auprès de sa voyante, elle se serait justifiée en expliquant avoir été menacée de mort par cette dernière.

D'après les informations de StarMag, Carla Moreau aurait été "manipulée pendant quatre ans et aurait été victime d'abus de confiance et de faiblesse" de la part de sa voyante et de l'entourage de celle-ci. Kevin Guedj aurait même apporté des preuves à ce sujet lorsqu'il s'est envolé pour Dubaï. Et l'affaire n'est assurément pas prise à la légère puisque la PJ (Police Judiciaire) de Marseille aurait ouvert une enquête pour démêler le vrai du faux.

Pour l'heure, il a été rapporté que la voyante de Carla Moreau est bien loin d'être inconnue dans le milieu de la télé-réalité. Appelée Danae, elle collaborerait avec bon nombre de candidats et se présente comme "une voyante et médium experte en travaux occultes qui pratique la magie blanche et rouge à Marseille". Elle serait même surnommée "la sorcière de France".

Rappel des faits

Cette étrange et de plus en plus inquiétante affaire de sorcellerie a été révélée par Marc Blata dimanche 28 mars 2021. Sur ses réseaux sociaux, le blogueur et ancien candidat des Anges (2013) a partagé des échanges entre Carla Moreau et la voyante, à travers lesquels la jolie blonde de 24 ans lui demande clairement de nuire à ses camarades des Marseillais, et même à son fiancé Kevin Guedj. Rapidement, Maeva Ghennam, Manon Marsault et Julien Tanti ont condamné les actes présumés de Carla Moreau. Et puis, une fois Kevin Guedj arrivé à Dubaï, Maeva Ghennam a démenti, allant même jusqu'à présenter ses excuses en pleurs à son amie. La brunette précisait malgré tout qu'il s'agissait bien de la voix de Carla Moreau sur les audios. De son côté, Kevin Guedj serait en plein "désespoir". Mais, ni lui, ni Carla Moreau n'ont encore réagi.