Carla Moreau amincie de 14 kilos : pas de nouvelle grossesse, "bientôt" le mariage avec Kevin

Carla Moreau a de quoi avoir le sourire ! Actuellement en plein tournage pour la nouvelle saison des Marseillais à Dubaï, la candidate de télé-réalité a pris le temps de se confier à ses abonnés sur Snapchat samedi 16 janvier 2021, pour annoncer avoir retrouvé la ligne.

"Tout le monde m'a dit que j'avais minci, je suis trop contente, j'ai grave perdu du poids", a-t-elle affirmé face caméra. Carla Moreau a pris soin ensuite de se filmer sous tous les angles dans son bikini rose flashy. L'occasion alors de constater son ventre plat (à découvrir dans notre diaporama). Son amincissement serait en fait dû à sa prise récente de gélules l'aidant à atteindre ses objectifs. "Je suis à 14 kilos de perdus !", s'est-elle réjouit. De quoi balayer les rumeurs de grossesse qui circulent depuis plusieurs semaines maintenant.

Mal au ventre, mal aux seins... Carla Moreau avait tous les symptômes d'une seconde grossesse, un an seulement après la naissance de sa fille Ruby. En octobre, elle a même passé un test qui s'est avéré négatif. Depuis, la jolie blonde de 24 ans a pris soin de ne jamais trop se découvrir, suscitant alors de nouvelles interrogations. Désormais, sous le soleil de Dubaï et amincie, elle ne craint plus de se pavaner en maillot de bain. Pas de nouveau bébé en vue donc.

En revanche, Carla Moreau a bon espoir de concrétiser prochainement son amour avec Kevin Guedj avec un mariage, lequel a déjà été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Il s'agirait d'ailleurs de l'une des raisons qui l'ont poussée à obtenir encore plus vite la silhouette de ses rêves. "Comme bientôt il y a notre mariage, j'essaye de faire un maximum attention", a-t-elle reconnu.

Ses fans savent bien que Carla Moreau a très mal vécu sa prise de poids durant sa grossesse. Elle a même eu recours à une liposuccion pour tenter de gommer ses complexes, une pratique qui nécessite toutefois une activité sportive et une alimentation saine pour que le résultat soit optimal. Deux conditions difficiles à suivre pour la célèbre Marseillaise... La jeune femme a finalement trouvé une autre solution qui fonctionne. À noter toutefois que la prise de compléments alimentaires ne fait pas de miracles, leur utilisation doit être ponctuelle et limitée dans le temps.