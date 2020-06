Carla Moreau liposucée : vives critiques après une photo de son corps

Le 31 mai dernier, Carla Moreau confirmait ce que tout le monde suspectait depuis un moment : elle a eu recours à la chirurgie esthétique !

En effet, complexée depuis la naissance de sa fille Ruby en octobre 2019, la vedette des Marseillais a opté pour la voie la plus rapide en s'offrant une liposuccion. "Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j'ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j'ai eu recours à une liposuccion", affirmait-elle sur Snapchat. La fiancée de Kevin Guedj expliquait par la suite avoir voulu remodeler son bassin élargi à cause de son accouchement ainsi que son ventre qu'elle trouvait "flasque". "Je ne me mettais plus en maillot de bain parce que j'étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m'aimais pas, c'était une galère", se justifiait-elle dans la foulée.

Depuis qu'elle s'est débarrassée de sa gaine et que sa silhouette s'est redessinée, Carla Moreau ose les photos en petite tenue et en bikini, plus satisfaite que jamais. Jeudi 18 juin 2020 sur Instagram, à l'occasion d'un placement de produit, la jeune maman de 23 ans est encore une fois apparue en lingerie, l'occasion pour ses admirateurs de jeter un nouveau coup d'oeil sur son ventre plat. Problème, le cliché est loin d'avoir fait l'unanimité. Certains internautes se sont carrément montrés très virulents à son égard en commentaires. "Jambe de jambon, cellulite... mets un pantalon", "Vous avez la preuve que les lipo ne marche pas sur tout le monde", "Ça donne ça, la liposuccion ? Et bah c'est moche", "Mdr la chirurgie, ça ne l'arrange pas", "Je ne vois aucune différence entre avant et après ta lipo", peut-on lire.

Heureusement, Carla Moreau, à défaut de réagir elle-même à toutes ces attaques, a pu compter sur le soutien inconditionnel de ses plus grands fans. "Wow, la méchanceté des gens, quoi", "Mal au coeur de voir tous ces commentaires méchants", "Sois belle à ta façon, Carla", "Le principal, c'est qu'elle se sente bien dans son corps et dans sa tête", "Sérieux y a des filles, elles ont un problème à jalouser les autres".