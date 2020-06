Carla Moreau et sa liposuccion : photo de son nouveau corps "gonflé"

"Je ne me mettais plus en maillot de bain parce que j'étais super complexée en permanence. Voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m'aimais pas, c'était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !", confiait Carla Moreau le 31 mai 2020, après avoir révélé qu'elle avait eu recours à une liposuccion. Il a fallu attendre le 10 juin pour voir le résultat. Attention les yeux !

La maman de Ruby (8 mois) avait enfin reçu ses bikinis. Ni une ni deux, elle a fait quelques essayages et n'a pas manqué de les dévoiler à ses fans sur Instagram et Snapchat. C'était donc l'occasion pour eux de voir le corps remodelé de Carla Moreau. "Nouveau corps. Mais je suis gonflée encore", a-t-elle toutefois précisé. Nul doute maintenant qu'elle est mieux dans sa peau, la future femme de Kevin Guedj dévoilera régulièrement sa nouvelle silhouette. D'autant plus que l'été approche, elle devrait donc enfiler ses maillots de bain plus souvent.

Durant sa grossesse, Carla Moreau avait pris 15 kilos. Bien qu'elle en ait perdu 12 au fil du temps, elle vivait mal le fait de ne pas se "retrouver comme avant". Alors, même si elle a horreur de se retrouver sur une table d'opération, la belle blonde de 23 ans a pris la décision de faire passer à l'acte. "Vous avez été nombreux à me demander si j'avais fait une liposuccion... Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j'ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j'ai eu recours à une liposuccion. Je ne l'ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j'ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J'étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c'est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça, malheureusement, ça ne revient pas... Et c'est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n'ai pas le mental pour faire du sport intense", avait-elle expliqué.