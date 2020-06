Carla Moreau amincie grâce à la chirurgie esthétique : elle confirme enfin !

Il y a huit mois, Carla Moreau accueillait avec émotion son premier enfant, une petite fille prénommée Ruby, fruit de ses amours avec Kevin Guedj. Comblée de bonheur depuis, la belle blonde se désole toutefois d'avoir pris du poids. Si elle n'a pris que 15 petits kilos pendant sa grossesse, Carla Moreau est mal dans sa peau. "Le fait de ne pas me retrouver comme j'étais avant, c'est compliqué. Kevin va me soutenir et on va faire du sport une heure par jour. J'espère que ça va marcher et que je vais tenir. Mon corps d'avant me manque", confiait-elle sur Snapchat en avril dernier. Ses efforts auront payé puisque la jeune maman a réussi à s'amincir. Mais à en croire ses dernières révélations, cela n'aura pas suffi à gommer tous ses complexes.

Alors que la rumeur enflait depuis quelques jours, Carla a confirmé dimanche 31 mai 2020 avoir eu recours à la chirurgie esthétique pour atteindre ses objectifs. "Vous avez été nombreux à me demander si j'avais fait une liposuccion... Je voulais attendre que tous mes bleus disparaissent pour vous montrer mon nouveau corps, mais comme j'ai vu beaucoup de questionnement à ce sujet, oui, j'ai eu recours à une liposuccion."

J'étais complexée en permanence

Carla Moreau a donc succombé à l'appel du bistouri, elle qui est pourtant terrorisée par les tables d'opération comme elle le confie, pour remodeler une partie de son corps bien particulière. "Je ne l'ai pas fait pour enlever mes kilos parce que j'ai réussi à perdre 12 kilos et il me restait 3 kilos à perdre. J'étais descendue à 53 kilos et, avant ma grossesse, je faisais 49 kilos, mais le problème, c'est que je me suis élargie au niveau du bassin. Et ça malheureusement, ça ne revient pas... Et c'est vrai que mon ventre est devenu un peu flasque et je n'ai pas le mental pour faire du sport intense." Après avoir longuement réfléchi, la belle blonde de 23 ans a fini par sauter le pas. "J'avoue qu'au début, j'étais down après l'opération, comme quand j'avais accouché", relate-t-elle.

Une petite cachotterie qu'elle aurait préféré garder secrète encore quelque temps, mais c'était sans compter les internautes qui avaient un temps d'avance. Désormais, Carla Moreau n'a qu'une hâte : exhiber son nouveau corps ! "J'espère que ce sera bien, je pense que je me retrouverai plus fine au niveau du bassin et c'est ce que je voulais. Je ne me mettais plus en maillot de bain parce que j'étais super complexée en permanence, voilà pourquoi je me suis motivée, je ne m'aimais pas, c'était une galère. En tout cas, je me sens mieux dans mon corps. Je me suis commandé des bikinis, je vous montrerai tout ça !" Le procédé a beau sembler miraculeux, Carla Moreau conclut en insistant sur le fait qu'elle ne doit pas relâcher ses efforts. "Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire super attention à ce que je mange, je vais continuer tout ce que je fais depuis mon accouchement, ce qui m'a permis de perdre 12 kilos, ça marchait bien."