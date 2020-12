Carla Moreau enceinte de son 2e bébé ? Toutes les preuves sont là !

Eh là qui va là ? Inspecteur Purepeople. Depuis quelques semaines, une candidate de télé-réalité et son mari rendent chèvre leurs abonnés (et un peu nous également) en semant le doute quant à une nouvelle grossesse. Qu'en est-il ? Quelles preuves peut-on avancer ? On fait le point !

Tout a commencé la journée du 22 octobre. On ne sait plus s'il faisait beau ou s'il pleuvait mais ce qui est certain (en plus du fait que l'on a mangé du chocolat ce jour-là !) c'est que depuis cette date, une question hante nos pensées : Carla Moreau est-elle enceinte de son deuxième enfant ? Sur son compte Snapchat, la candidate emblématique des Marseillais laissait penser que c'était le cas. "En ce moment j'ai très mal aux seins, mal au ventre, mal en bas du dos. J'ai les seins énormes, on dirait qu'ils vont exploser. Je ne sais pas ce qu'il se passe les gars", confiait la maman de Ruby (1 an) sur Snapchat. Afin d'en avoir le coeur net, elle avait fait un test de grossesse mais, surprise, il était négatif.

L'aurait-elle fait trop tôt ? Ce n'est pas impossible car depuis plusieurs semaines, Carla s'amuse à poster des photos à l'époque où elle était enceinte de Ruby. Vendredi 3 décembre 2020, la rivale de Manon Marsault a même publié une photo d'échographie et une autre sur laquelle elle a un petit ventre apparent, afin de faire la promotion d'une gaine amincissante. Mais ce n'est pas tout !

Début novembre, Maeva Ghennam, qui est très proche du couple a partagé une photo d'un test de grossesse positif en taguant Carla. Et Kevin Guedj joue avec les nerfs des internautes. Mi-novembre, il a publié un cliché sur lequel il pose sa main sur le ventre de sa future femme. Le 3 décembre, il a écrit "Soon" ("bientôt" en anglais), un message accompagné d'un émoji représentant une main avec deux doigts qui se croisent et un autre d'une famille avec deux enfants. Le doute est donc permis ! D'autant plus que physiquement, la Marseillaise de 23 ans semble aussi avoir changé, à commencer par sa poitrine qui a l'air d'avoir augmenté (promis on ne passe pas notre temps à la regarder !). Son tour de taille paraît également un peu plus large (qu'elle nous pardonne si elle n'attend pas un enfant).

Malheureusement, il faudra patienter encore pour savoir si Carla Moreau est bel et bien enceinte. Peut-être feront-ils la surprise à leurs fans à Noël ou au Nouvel An.