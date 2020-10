Carla Moreau enceinte de son deuxième enfant ? Le test de grossesse dévoilé

Carla Moreau est-elle enceinte de son deuxième enfant ? Jeudi 22 octobre 2020, les deux candidats emblématiques des Marseillais (W9) ont dévoilé le résultat d'un test de grossesse qui ne laisse pas de place au doute. Enfin presque...

La belle blonde de 23 ans était très intriguée hier soir. Elle a eu plusieurs symptômes la laissant penser que son fiancé Kevin Guedj et elle pouvaient accueillir un deuxième enfant dans quelques mois. "En ce moment j'ai très mal aux seins, mal au ventre, mal en bas du dos. J'ai les seins énormes, on dirait qu'ils vont exploser. Je ne sais pas ce qu'il se passe les gars", a confié la maman de Ruby (1 an) sur Snapchat. Intriguée, elle a finalement pris la décision de faire un test de grossesse pour en avoir le coeur net. "Bon ben on va le faire quand même", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle tenant l'un des tests dans la main. Quelques minutes plus tard, elle a affiché le résultat : "Pas enceinte."

"On a frôlé la petite soeur", a réagi Kevin Guedj sur son compte Snapchat. "On a fait une petite vérification pour voir si j'étais enceinte mais non ça va. Donc pas de petite soeur ou de petit frère. Ce n'est pas du tout au programme mais on ne sait jamais, parfois ça se passe autrement, c'est pour ça qu'on a vérifié", a de son côté expliqué Carla Moreau. Un résultat étonnant vu ses symptômes. Aurait-elle fait le test trop tôt ? L'avenir le leur dira.

Si Carla Moreau est bel est bien enceinte, cela réjouira Kevin Guedj. A l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs donnée fin septembre, le beau brun de 31 ans avait révélé qu'il souhaitait avoir un deuxième enfant rapidement. "Mais Carla préfère attendre notre mariage et prendre son temps pour faire un deuxième enfant", avait-il précisé. A l'origine, le couple devait se marier ce mois-ci. Mais à cause du Covid-19, ils ont pris la décision de reporter la cérémonie à mai 2021 si tout va bien.