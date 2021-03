Carla Moreau et l'affaire de sorcellerie : son chéri Kevin victime collatérale, son couple en danger ?

Carla Moreau est devenue l'ennemi public numéro 1 des Marseillais en seulement quelques jours. La raison ? Elle est accusée... de sorcellerie ! En effet, d'après les révélations de Marc Blata (Les Anges 5, 2013) qui a mené son enquête, la maman de Ruby collaborerait avec une voyante depuis plusieurs années afin de souhaiter du mal à ses camarades. Une pratique à laquelle elle aurait eu recours dans le seul et unique but de devenir "la star du programme" de W9.

Depuis ces révélations, Manon Marsault, Maeva Ghennam et Julien Tanti, visés par le mauvais oeil, ont exprimé leur choc sur les réseaux sociaux (le papa de Tiago et Angelina n'a pas caché sa colère concernant la rumeur disant que Carla aurait "souhaité des malformations à tous les enfants des Marseillais"). Mais il y en a un, également concerné par cette affaire et qui n'est autre que le fiancé de Carla Moreau, qui n'a pas encore réagi.

Kevin Guedj, le papa de Ruby (1 an) a découvert que sa propre compagne voulait lui voler la vedette. "Il faut que moi je compte toujours plus que Kevin à la télé. C'est à dire que Benjamin et Florence (les producteurs des Marseillais, ndlr) m'écoutent uniquement moi, c'est moi la star du programme, je fais ce que je veux dans ce programme-là", déclarait la jeune femme dans un audio accablant. Inutile de dire que le jeune papa a dû tomber de haut en entendant Carla tenir ces propos. Une trahison qui doit certainement le bouleverser, au point de vouloir tirer un trait sur son couple ?

Victime collatérale de sa chérie, Kevin Guedj voit sa fiancée être bannie et détestée de la plupart des Marseillais. Et lui de recevoir le soutien de certains candidats comme Nikola Lozina. "Pas envie d'en rajouter. Ce qu'il s'est passé, c'est tellement horrible. Inimaginable. Une pensée à tous mes amis Julien Tanti, Manon Marsault, Maeva Ghennam. Personne ne mérite ça. Ça ne sert à rien d'amener de la haine, Dieu est grand et se chargera de tout ça. Une pensée toute particulière à mon ami Kevin. Juste te dire que je t'aime et qu'on ne te laissera pas tomber", a-t-il écrit sur Snapchat.

Alors, le couple survivra-t-il à ce scandale ? Kevin Guedj pardonnera-t-il à sa fiancée ? Pour le moment impossible de le savoir. La seule certitude c'est qu'entre eux, l'heure des explications est venue.