Carla Moreau frappée et rackettée ? Nouveau rebondissement dans l'affaire de la sorcellerie

Carla Moreau et la sorcellerie, c'est un peu la nouvelle série Snapchat du moment. Après avoir été accusée de jeter le mauvais oeil sur ses amis de télé-réalité par Marc Blata, l'influenceur a totalement changé de discours le 5 mars 2021 sur les réseaux sociaux. En réalité, Carla ne serait pas réellement responsable de la sorcellerie réalisée à l'encontre des Marseillais mais aurait été rackettée et forcée à payer la voyante Danae.

Si Marc confirme que Carla allait bien voir Danae pour avoir du succès et être heureuse en amour, il révèle que les mauvais sorts auraient été réalisés sans son accord. Il explique : "Quand Carla elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. C'est pas méchant mais c'est la vérité. Ils ont vu que ça payait et qu'il y avait de l'oseille. Donc eux ils ont fait un système de racket. Ils ont commencé à lui envoyer par Whatsapp des vidéos en lui disant : 'T'inquiètes pas on t'a fait un travail sur untel pour pas qu'elle gagne, etc.' Du coup Danae lui disait 'Je t'ai fait un travail sur untel tu me dois tant, tu me dois tant'. Et là Carla elle était choquée et apeurée parce qu'elle avait peur que la voyante elle lui fasse des trucs sur elle. Et là elle a commencé à se dire 'Attends là c'est bizarre je suis tombée dans un truc moi j'ai rien demandé l'autre je viens la voir de temps en temps ça commence à me coller des affaires sur le dos'"

Marc poursuit : "Là Carla a commencé à dire à la voyante 'Nan mais attends je t'ai jamais demandé de tuer Maeva en fait. Je t'ai demandé du succès mais je t'ai pas demandé des trucs de fou.' Et c'est là où ça a viré au racket..."