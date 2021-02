Shanna Kress fiancée à Jonathan Matijas et déjà enceinte de leur 1er enfant ? Elle répond aux rumeurs

"Joyeuse première Saint-Valentin future madame Matijas". Jonathan Matijas a fait une belle déclaration d'amour à sa compagne Shanna Kress le 14 février dernier, postant au passage une image d'eux accompagnés d'un ballon sur lequel était inscrit "future madame Matijas". Le couple a-t-il donc officialisé ses fiançailles ? C'est en tout cas ce que les internautes ont pensé presque instantanément ! Et ce n'est pas tout, ces derniers ont également eu l'impression que Shanna Kress était enceinte de leur premier enfant...

Submergée de messages de félicitations, de questionnements et autres réactions surprises, l'ancienne candidate de télé-réalité a été forcée de s'exprimer sur le sujet. Shanna s'est donc saisie de son compte Snapchat dans la soirée de jeudi 18 février 2021. "J'ai vu pas mal d'articles passés où on dit que je vais me marier et que je suis enceinte. J'ai vu un article carrément qui dit que je suis enceinte et que je montre ma première échographie", s'est-elle étonnée. Et pour elle de faire taire les rumeurs : "Si vous l'avez, je la veux bien pour voir si c'est une fille ou un garçon comme vous êtes au courant avant moi. C'est des oufs. Les amis, je ne vais pas me marier et je ne vais pas encore avoir d'enfant. C'est gentil de penser tout ça mais on n'en est pas encore là."

Shanna Kress et Jonathan Matijas continuent donc de prendre leur temps, eux qui ont chacun souffert en amour dans le passé. Il faut dire que l'ex de Thibault Garcia et l'ex de Sarah Lopez n'ont commencé à craquer l'un pour l'autre que lors du premier confinement, en mars dernier. "Depuis le premier confinement mars 2020, nous nous sommes parlés. Tous les jours, FaceTime, appels, textos, etc... Sauf qu'étant à Miami en plein confinement je ne pouvais pas voyager... le temps a passé. Et depuis, nous nous sommes croisés mais rien de plus... Quand nous avons entendu qu'il y avait un deuxième confinement nous avons décidé de le passer ensemble car l'attraction, l'alchimie étaient présentes", avait confié Shanna. Depuis c'est toujours l'amour fou !