Thibault Garcia vexe son ex Shanna : elle règle ses comptes en vidéo

"On ne me respecte pas. De toutes les émissions que j'ai faites, ils auraient pu en mettre une où je ne me marie pas!" C'est ainsi que Thibault Garcia a réagi en constatant que NRJ12 rediffusait la septième saison des Anges de la téléréalité. Un saut dans le passé désagréable pour le mari de Jessica Thivenin puisqu'à cette époque il était en couple avec Shanna Kress. Dans les épisodes à venir, les célèbres ex vont même aller jusqu'à se marier.

C'est donc avec un certain agacement que le jeune homme s'est exprimé sur le sujet en début de semaine, chose qui n'a pas du tout plu à Shanna. Blessée par ses propos, la jeune femme établie à Miami depuis quelques années maintenant a pris la parole sur Snapchat pour partager ses sentiments. "Je n'ai pas trop compris en fait. Quand on fait de la télé, on signe des contrats et ce sont les diffuseurs et les productions qui décident ce qu'ils veulent repasser", a-t-elle rappelé d'entrée. La chanteuse poursuit en évoquant celui qui a partagé sa vie pendant trois ans : "Que Thibault dise qu'on ne le respecte pas de repasser cette saison, ça m'a un peu... Enfin, c'est quelque chose qu'on a vécu à cette époque-là et on était bien. C'est juste le passé et aujourd'hui, chacun fait sa vie. Je trouve ça juste dommage d'employer des mots comme ça (...) Ils sont mariés et ils ont un enfant, revoir des trucs comme ça, tu n'as pas spécialement envie. Mais, c'est la vie. C'est ce qui s'est passé."

De son côté, Jessica Thivenin a davantage relativisé, étant donné qu'elle même se retrouve en replay sur W9 avec toutes les saisons confondues des Marseillais. "Cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause du confinement sûrement, W9 a sorti tous les anciens épisodes. Donc vous connaissez mon passé, Julien, Nikola... On a compris ! Thibault, c'est sur NRJ12 maintenant. C'est son mariage, c'est son ancienne vie. Donc le confinement, ça nous a fait remuer tout notre passé, on n'a rien demandé à personne, nous", confiait-elle.