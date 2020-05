Shanna Kress "volée et menacée" : nouvelles révélations inquiétantes

Shanna Kress en avait gros sur le coeur dimanche 17 mai 2020. L'ancienne candidate de télé-réalité, qui évolue désormais en tant que chanteuse aux États-Unis, a dévoilé un morceau inédit sur ses plates-formes sociales. Intitulé Memories, il s'agit d'un titre interprété en anglais qui fait étrangement écho à son parcours personnel : celui d'une femme qui tente de se libérer de ses démons. Et Shanna Kress en a eu son lot. En effet, entre son enfance chaotique marquée par une mère alcoolique et un beau-père abusif, ses agressions sexuelles ou encore ses multiples avortements, elle n'a pas été épargnée par la vie.

Et même lorsqu'elle pensait avoir trouvé un semblant d'équilibre, Shanna Kress a dû essuyer de nouveaux coups durs. C'est ce qu'elle a révélé sur Instagram en partageant son single. À travers un long message, elle explique avoir rencontré plusieurs "complications au niveau de la musique". "On m'a supprimé tout ce que j'avais sur les plates-formes comme Deezer ou Spotify, etc.. et même dit : 'Rentre dans ton pays, grosse pute.' J'épargne vraiment l'intégralité de l'histoire parce que c'est réellement triste ce qui s'est passé... J'ai été volée, menacée, on a essayé de me bloquer pour que je ne rentre plus ici aux USA !", relate-t-elle. Dans son récit, l'ex de Thibault Garcia explique avoir même été inquiétée par la police américaine, mais heureusement, sans que cela ne prenne une tournure dramatique.

Des moments difficiles de trahison

Des contretemps encore bien mystérieux qui l'ont en tout cas poussée à remettre en question son avenir en tant que chanteuse. "Je me suis demandé si j'allais continuer, je me suis retrouvée seule face à quelques morceaux que j'avais enregistrés, et quoi faire ?! Ça a été des moments difficiles de trahison, mais ma devise : 'NE JAMAIS BAISSER LES BRAS !' (...) Je repars à zéro, car tout a été supprimé, mais ce n'est pas grave. Je n'abandonnerai jamais. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour me plaindre, mais juste pour vous montrer que, quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution quand on reste positif. La musique est ma passion et personne ne m'arrêtera !", assure-t-elle, toujours battante. Pour conclure, Shanna Kress promet même l'arrivée prochaine "d'autres projets".

Face à ses confidences, ses abonnés ont exprimé tout leur soutien en commentaires, faisant l'éloge au passage de Memories, leur nouveau tube préféré. Des témoignages d'amour qui ont certainement remis un peu de baume au coeur à la belle brune.