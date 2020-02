Shanna Kress agressée sexuellement : "Je déteste ma vie"

Shanna Kress comme vous ne l'avez jamais vue. Il y a quelques jours, la célèbre candidate de télé réalité a publié son livre autobiographique, N'aie pas peur, dans lequel elle fait part pour la première fois de ses nombreux traumatismes vécus depuis l'enfance. "Viol, inceste, maltraitance, tentatives de suicide...", l'ex de Thibault Garcia s'y livre sans tabou.

Face aux premiers retours, Shanna a partagé un message bouleversant sur sa page Instagram dimanche 9 février. "Vous avez été nombreux à être touchés par mon histoire. C'est vraiment bizarre, pour moi, de partager des événements aussi personnels et tragiques. Je n'ai jamais réussi à en parler de vive voix, c'est pourquoi je les ai écrits. Et j'espère ne plus jamais avoir à en parler par la suite", a-t-elle expliqué. En brisant le silence, la jolie brune espère désormais donner le courage de s'exprimer à d'autres victimes. "Lorsque j'ai essayé de dénoncer les abus sexuels dont j'étais victime, on ne m'a pas écoutée. Comme ces actrices lors du mouvement #balancetonporc que l'on a traitées de menteuses. Si vous avez quelque chose à dire que vous trouvez anormal, dites le HAUT ET FORT", conseille-t-elle.

Pour accompagner cette légende, Shanna Kress partage un extrait pénible de son livre, lequel dénonce l'un de ses bourreaux à l'époque où elle était encore gogo danseuse. "Tous les soirs, au strip-club, je croise la même équipe. (...) Il y a un homme nommé Youti. Plutôt mignon. Il vient souvent me voir. (...) A plusieurs reprises, il me propose de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Je refuse mais, face à son insistance, finis par céder à Youti. (...) La situation prend rapidement une tournure désagréable. Il veut clairement coucher avec moi. Je refuse, le repousse et le supplie d'arrêter. Mais c'est de pire en pire. Comment ai-je pu être aussi naïve ? Je me déteste. Je déteste être ici. Je déteste ma vie", lit-on. Des confidences poignantes à retrouver dans son livre N'aie pas peur, disponible sur Amazon.