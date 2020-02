Shanna Kress : "Viol, inceste, maltraitance", récit de son enfance malheureuse

Après Aurélie Dotremont, Jessica Thivenin ou encore Nabilla, c'est au tour de Shanna Kress de sortir un livre autobiographique, qu'elle a intitulé N'aie pas peur. Et de toute évidence, à l'image de ses comparses, la jolie brune a vécu de graves traumatismes. Sur Instagram lundi 3 février 2020, elle a dévoilé le synopsis de cet ouvrage, et ça donne le ton. "Tous les soirs dans ma robe bleue, sous laquelle je ne porte qu'un string, je vais séduire des hommes qui me répugnent. Je me force à boire pour me désinhiber. Mais je ne parviens jamais à oublier ce que je suis en train de faire...", peut-on lire. En préface, on peut lire : "Dans ce récit, elle se livre sans détour sur les terribles épreuves auxquelles elle a fait face : viol, inceste, maltraitance, tentatives de suicide... C'est grâce à une volonté hors du commun et à la musique que Shanna a réussi à changer l'histoire de sa vie."

Dans un premier extrait disponible sur Amazon, on apprend que son calvaire a commencé dès le plus jeune âgé, à l'époque où son père quitte le domicile familial. "Mes parents divorcent alors que j'ai 6 ans. Je pars vivre avec ma mère et ma petite soeur Alizée, d'un an ma cadette." Shanna Kress explique ensuite qu'un homme, le nouveau compagnon de sa mère, rejoint leur trio fragile. "Je ne me doute pas encore que ce nouveau 'papa' aura une étrange manière de nous aimer, ma soeur et moi." Il s'agit d'un homme alcoolique et violent qui "règne en maître sur (la) famille" selon l'ex de Thibault qui le qualifie d'ailleurs de "Diable". "C'est lui qui crée ma haine et ma méfiance des hommes. (...) (Il) a ruiné mon enfance. Je n'ai jamais su si ma mère réalisait ce que nous subissions."

Shanna s'est également exprimée en story, où elle a fait part de sa difficulté à sauter le pas. "Je viens de poster ça sur mes réseaux, ce n'est pas très facile. J'assume tout ce qu'il s'est passé et j'en parle pour faire passer un message de force. C'est vrai que je réalise que tout le monde va savoir, ça n'a déjà pas été facile de tout écrire. J'ai la boule au ventre." Il faut dire que c'est la première fois que la starlette du petit écran brise le silence autour de son enfance. Auparavant toutefois, elle avait déjà expliqué à Sam Zirah qu'elle avait fait une amnésie "pour aller bien". En outre, au micro de Purepeople il y a plusieurs semaines, elle annonçait son projet de se mettre à nu. "J'ai vraiment envie de raconter ce qui m'est arrivé parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie magnifique, je vis aux États-Unis, je réalise mon rêve... Et j'ai juste envie de faire passer un message, dire aux gens que si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver."

N'aie pas peur sera disponible en vente sur Amazon dès 20h ce mardi 4 février.