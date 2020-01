Aurélie Dotremont très affectée à cause de son livre : en larmes, elle se confie

Le 26 novembre 2019, Aurélie Dotremont a sorti son livre Tu finiras dans une vitrine dans lequel elle fait de bouleversantes confidences sur sa vie privée. Elle a notamment révélé l'infanticide de sa soeur, évoqué sa relation compliquée avec son papa ou parlé de sa boulimie et d'un avortement. Un livre qui a touché de nombreuses personnes. Mais l'un de ses abonnés a jugé bon de le critiquer, ce qui a fait réagir la jolie Belge de 29 ans.

Vendredi 10 janvier, Aurélie s'est en effet saisie de son compte Instagram afin de dévoiler un commentaire désobligeant d'un internaute. Ce dernier a fait savoir que selon lui, il n'y avait pas assez de pages et que c'était écrit trop gros. "Il faut savoir que le livre a été écrit en fonction de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si je dois m'excuser s'il n'y a que 186 pages, sachant que je n'ai que 29 ans. Mon vécu est bien assez gros pour en faire un livre... Ceux qui l'ont lu savent à quel point j'ai eu une vie assez difficile et à mon avis, elle n'est pas terminée, même si j'aimerais que les choses aillent mieux", a déclaré Aurélie Dotremont.

"Un peu émue", elle a ensuite révélé que ce genre de message la touchait beaucoup, car elle a écrit son livre avec son coeur. "Si c'est écrit gros, c'était pour que tout le monde puisse le lire. (...) Que ce soit des enfants ou des grands-parents. Je ne suis pas philosophe, écrivain... J'ai seulement écrit sur ma vie pour me libérer un maximum. Je voulais vous faire voir aussi la vraie personne que j'étais", s'est-elle justifiée. Aurélie Dotremont a ensuite admis auprès de ses abonnés pour quelle raison elle ne faisait plus la promotion de son ouvrage : "C'est très difficile pour moi d'en parler de nouveau. Je l'ai fait pour me libérer et je me suis rendue compte qu'en parler lors d'interviews me remettait dans un mauvais mood. Et je n'ai pas envie..."

Enfin, Aurélie Dotremont a remercié, en larmes, toutes les personnes qui la soutiennent au quotidien. "Vous pouvez me critiquer et me juger, mais dire que vous êtes déçus parce qu'il n'y a pas assez de pages dans un livre qui est compliqué : non", a-t-elle conclu.