Shanna Kress, sa mère alcoolique : enfant, elle allait chercher sa "vinasse"

C'est un récit choc que nous propose Shanna Kress dans son livre N'aie pas peur paru le 4 février dernier. La candidate mythique des Marseillais puis des Anges y fait des révélations sur son enfance malheureuse. A l'époque, Alicia de son vrai nom vit avec sa soeur Alizée, sa mère et le compagnon de cette dernière. Une cohabitation mouvementée rythmée par les accès de colère de celui qu'elle surnomme D. L'emprise de cet homme sur la famille finit même par avoir des conséquences graves sur l'attitude de la mère de Shanna. "D'années en années, la situation empire. D. pousse ma mère à boire. Devenus alcooliques, ma mère et mon beau-père nous envoient chaque jour acheter leur vinasse au supermarché du coin. C'est avec honte qu'Alizée et moi demandons au grand monsieur de l'épicerie de nous attraper les deux bouteilles de rouge sur les étagères", se souvient la jolie brune de 33 ans dans ses pages.

Traumatisée, c'est sans tabou que Shanna estime que son beau-père tyrannique a tout bonnement "ruiné (son) enfance". "Quand ils sont saouls, ma mère et mon beau-père se disputent violemment, allant jusqu'à se battre. Il aime pousser ma mère à bout et avoir le dernier mot. (...) Nous n'avions pas le droit de manger, jusqu'à ce que monsieur ai levé la punition. Sadique, il prend plaisir à se goinfrer devant deux petites filles affamées. Je n'ai jamais su si ma mère réalisait ce que nous subissions", explique-t-elle.

Shanna Kress ne s'arrête pas là dans cet ouvrage autobiographique. Elle brise également le silence autour du viol qu'elle a subi par le videur travaillant dans la boîte de strip-tease où elle travaillait dans le passé mais aussi sur l'agression sexuelle qu'a subi sa petite soeur par ce fameux D., ou encore ses tentatives de suicide. Un livre poignant où le message final est qu'elle en est ressortie plus forte.