Les Marseillais en replay : Jessica Thivenin, accusée de caprices, réagit

Les chaînes continuent de tout mettre en oeuvre pour proposer du contenu aux téléspectateurs. Bien que le confinement ait causé quelques déceptions, il permet aussi de se replonger dans le passé. C'est notamment le cas pour les fans des Marseillais. Si les épisodes inédits de la dernière saison ont été écourtés à leur grand regret, ils peuvent se consoler en ayant accès à toutes les éditions des aventures des célèbres fratés depuis leur début. En effet, W9 a décidé de proposer en replay sur 6play les rediffusions de leurs jeunes années, à l'exception de deux saisons en particulier, Les Marseillais à Miami et Les Marseillais à Cancun !

Alors pourquoi avoir décidé de les écarter ainsi ? D'après les internautes, Jessica Thivenin et son mari Thibault Garcia n'y seraient pas pour rien. Et pour cause, le papa de Maylone était en couple avec Shanna Kress à cette époque... Nombreux sont ceux qui pensent donc que la jolie blonde s'est montrée jalouse à l'idée de revoir à l'écran son homme dans les bras de son ex. Mais, accablée de toutes parts sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin a pris la parole dimanche 12 avril 2020 pour se défendre.

"J'interviens parce que je vois plein de messages qu'on m'envoie où on me demande pour qui je me prends d'avoir interdit la diffusion sur 6play des Marseillais à Miami et Cancun. Mais en fait, vous croyez que je suis qui moi pour dire à W9, M6 et le groupe : 'vous n'avez pas le droit de diffuser la saison' ? Non mais sérieusement ? Et puis en vrai ça me fait quoi ? S'il y a un truc que j'aimerais ne pas diffuser c'est plutôt mes saisons à moi où j'ai honte de comment je me comportais, là où je pétais des câbles toutes les deux secondes... Mais déjà je suis personne, ça fait un an et demi que je ne fais plus de télé, je suis qui pour dire qu'il ne faut pas que ce soit diffusé ? Il faut arrêter !", a-t-elle expliqué. Reste à espérer que cela suffise à faire taire les mauvaises langues... et que la véritable raison soit révélée.