Jessica Thivenin et Thibault agacés : un mariage passé refait surface

Lundi 25 mai, NRJ12 a décidé de proposer à ses téléspectateurs de voir, ou revoir, la saison 7 des Anges de la télé-réalité. Un choix acté à la suite du succès de la rediffusion de la saison 5 du célèbre programme pendant le confinement. En manque de contenu inédit, la chaîne espère ainsi booster ses audiences à l'aide d'anciens candidats emblématiques. Depuis le début de la semaine, ce sont donc Anaïs Camizuli, Eddy, Vivian, Nathalie, Raphaël Pépin ou encore Vincent Queijo qui sont de retour sous nos écrans. Mais ce n'est pas tout, on retrouve également au casting Shanna Kress et Thibault Garcia, en couple à cette époque-là.

Un saut dans le passé qui ne paraît pas opportun aux yeux du jeune homme, marié depuis à Jessica Thivenin, avec qui il a eu un fils, Maylone. Une fois que la nouvelle lui est arrivée jusqu'à Dubaï, le couple ne s'est d'ailleurs pas retenu pour réagir. "Alors chéri, on se marie à la télé avec une autre que moi ?", a balancé Jessica Thivenin, taquine envers son époux sur Snapchat, faisant alors référence aux épisodes à venir où Thibault et Shanna se disent "oui". "Ah oui, on ne me respecte pas. De toutes les émissions que j'ai faites, ils auraient pu en mettre une où je ne me marie pas", a surenchéri le principal intéressé, quelque peu agacé.

Du côté de sa moitié, les chaînes ne l'ont pas épargnée non plus. Figure incontournable des Marseillais pendant de nombreuses années, la belle blonde a eu son lot de petits amis. Un palmarès qui est à disposition de tous sur 6play, où toutes les saisons des aventures des fratés sont accessibles. "Cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause du confinement sûrement, W9 a sorti tous les anciens épisodes. Donc vous connaissez mon passé, Julien, Nikola... On a compris ! Thibault, c'est sur NRJ12 maintenant. C'est son mariage, c'est son ancienne vie. Donc le confinement, ça nous a fait remuer tout notre passé, on n'a rien demandé à personne nous", regrette-t-elle. Si la situation est désagréable, Jessica et Thibault ont toutefois beaucoup mieux à faire que de se remémorer leurs relations passées. D'ailleurs, c'est leur amour qui était à l'honneur lundi à l'occasion de leur troisième anniversaire.