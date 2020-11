Sarah Lopez et Jonathan Matijas, la rupture : il balance sur les raisons de leur séparation

Au mois de février 2020, Jonathan Matijas annonçait, à la surprise de tous, sa rupture avec Sarah Lopez moins d'un an après leur coup de foudre dans Moundir et les aventuriers. "Je ne blâme pas Sarah, je ne blâme pas la vie car j'ai vécu ma plus belle histoire d'amour. Mais depuis un moment déjà l'incompatibilité de nos caractères me pèse...", justifiait-il simplement sur ses réseaux sociaux.

Neuf mois plus tard, le beau brun a apporté quelques précisions sur sa décision de rompre, mettant en avant la personnalité quelque peu égocentrique de Sarah Lopez. "Ça n'allait que dans un sens. Sarah est une belle personne en amitié, mais avec moi en amour, elle était beaucoup centrée sur elle-même. C'est peut-être ma faute car j'allais tout le temps dans son sens et je faisais tout pour qu'elle soit heureuse. J'ai besoin aussi d'un retour, qu'on veuille me surprendre, me faire rêver et malheureusement, ce n'était pas le cas", a-t-il révélé lors d'une interview pour Purebreak.

Je ne méritais pas tout ce qu'elle a dit

De son côté, Sarah Lopez n'a jamais évoqué leur séparation même si elle a cependant lâché quelques piques à l'égard de son ex sur les réseaux sociaux. Chose qu'a très mal vécu Jonathan Matijas. "J'ai subi le contrecoup de mon ex qui, après avoir été triste, cherchait à me faire mal. (...) Tout ça a rendu cette rupture encore plus compliquée. J'avais cette impression injuste de me faire insulter et rabaisser par quelqu'un que j'aimais. J'avais l'impression qu'on me volait mon histoire", a-t-il déploré auprès de nos confrères. Il en est même venu à "regretter d'avoir été en couple" avec la jeune femme. "Je ne méritais pas tout ce qu'elle a dit. Pour moi, ce n'était pas logique qu'on se fasse autant de mal", conclut-il.

Sarah et Jonathan ont toutefois tourné la page puisqu'ils ont retrouvé l'amour. La jeune femme est en couple avec Yazid Ichemrahen, un grand chef pâtissier de 29 ans. Quant à Jonathan, il a récemment officialisé son idylle avec Shanna Kress.