Benjamin Castaldi arnaqué avec des footballeurs : "Je n'ai plus rien"

Avant de devenir incontournable en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste et de retrouver un poste d'animateur le vendredi sur C8, Benjamin Castaldi a traversé un long passage à vide. La faute à quelques investissements douteux de sa part à l'époque où il faisait encore les beaux jours de TF1 avec Secret Story. Mercredi soir, il est revenu sur les nombreuses dettes qui l'ont mis sur le tapis à l'occasion d'un débat autour des arnaques de stars dans l'émission de Cyril Hanouna.

Benjamin Castaldi s'est particulièrement souvenu d'une affaire qui se poursuit encore aujourd'hui devant le tribunal. "C'est très simple, en 2003, j'avais acheté un immeuble, il y avait une vingtaine d'appartements. J'avais investi une certaine somme d'argent dedans et en fait, l'immeuble que j'ai acheté, et pensais être en bonne et due forme pour faire une économie d'impôts, ça m'a coûté une fortune. Quinze ans après, l'immeuble ne vaut pas grand-chose, si ce n'est rien, on n'arrive pas à le vendre, et surtout j'ai dû payer un crédit", a-t-il raconté sur le plateau. Et de donner plus de précisions : "J'avais investi à Tulle, c'est pas le meilleur endroit... L'immeuble a été saisi entre-temps, mais je suis toujours en procès. Je n'ai plus rien, que des dettes." Il s'agissait en réalité d'une grosse arnaque immobilière, qui a touché d'autres personnalités à en croire le chroniqueur de Cyril Hanouna. "Blague à part, on est plusieurs dans cette histoire à Tulle. Il n'y a pas que moi, il y a des footballeurs, on est nombreux à avoir mis de l'argent, je pense que ça va faire du bruit dans quelque temps. Mais on s'est fait escroquer, il y a une banque, y a un notaire véreux... Là, j'ai encore mal au c**!"

Au cours de son récit, Benjamin Castaldi finit par évoquer un autre de ses importants achats de l'époque, celui d'un hôpital. Une réussite cette fois. Bien que l'établissement ait été revendu depuis, il reconnaît là "un très bon investissement, dans (s)on autre vie, quand (il) avait de l'oseille". Face aux interrogations de ses camarades, l'ex de Flavie Flament explique s'être conseillé, "tout seul comme un grand con".

Ses déboires désormais loin derrière lui, Benjamin Castaldi sait maintenant reconnaître ce qui a véritablement de la valeur, comme son mariage avec Aurore : "Je suis très heureux en amour."