Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore "inconsciente et emmenée par le Samu"

En mai dernier, Benjamin Castaldi avait déserté les plateaux de Touche pas à mon poste et 6 à 7 avec Casta (C8). Et l'animateur et chroniqueur avait une bonne raison : lui et toute sa famille souffraient de la Covid-19. Mercredi 2 juin 2021, face à Cyril Hanouna et ses camarades de TPMP, il évoque de nouveau le sujet, faisant de nouvelles révélations sur l'état de santé de sa femme Aurore Aleman.

Débat sur le déconfinement dans Touche pas à mon poste et Benjamin Castaldi en a des choses à dire. L'ex-animateur de Secret Story craint une quatrième vague, un véritable coup dur pour lui a vu la maladie de très près. "Moi j'ai vécu la Covid en plus il n'y a pas très longtemps de façon dramatique...", lance-t-il. Et d'ajouter : "Je l'ai eu mais j'ai surtout vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le Samu donc déjà que j'étais un peu énervé par le sujet là je peux dire qu'il faut vraiment faire attention !"

On n'est pas sortis de l'auberge

Benjamin Castaldi est agacé et a surtout peur de la suite. Il profite alors de cette prise de parole pour mettre en garde les Français : "Quand on voit les terrasses, il est évident qu'il n'y a aucune distance, qu'il n'y a pas les masques et c'est normal je comprends que les gens veuillent sortir mais je pense que si les gens ne sont pas vraiment mobilisés et qu'on ne fait pas vraiment attention, la quatrième vague, elle peut arriver. On n'est pas sortis de l'auberge donc il faut faire gaffe."

Rappelons qu'en mai 2021, le chroniqueur de 51 ans indiquait avoir contracté la Covid-19 malgré le fait qu'il a été vacciné. Puis, dans la foulée, Benjamin Castaldi annonçait que toute sa famille était atteinte. "Je peux vous dire que le variant anglais quand il rentre chez vous, il ne repart pas tant qu'il n'a pas plombé toute la famille. Il est arrivé avec ma fille [l'une des filles de son épouse, NDLR], il a pris ma femme, puis moi, puis il a pris le bébé... Je peux vous dire que ça met un coup derrière la tête malgré un vaccin. Mais on m'a dit que si je n'avais pas été vacciné, ça aurait peut-être été encore pire. Et croyez-moi déjà, c'était pas mal", avait déclaré le papa deGabriel (9 mois). Julien (24 ans), Simon (21 ans), tous les deux nés de son mariage avec Valérie Sapienza, et Enzo (17 ans), fruit de ses amours avec Flavie Flament, avaient semble-t-il été épargnés.