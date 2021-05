Benjamin Castaldi, toute sa famille atteinte de la Covid-19 : "Ca met un coup derrière la tête"

C'était enfin l'heure du grand retour pour Benjamin Castaldi. Après deux semaines d'absence, le présentateur de 51 ans était de nouveau aux commandes de son émission Le 6 à 7 avec Casta, sur C8. Avant d'entrer le vif du sujet, il est bien évidemment revenu sur ses jours difficiles à cause de la Covid-19.

Cyril Hanouna avait annoncé la mauvaise nouvelle le 10 mai 2021 : Benjamin Castaldi était cas contact et ne pouvait donc pas venir sur le plateau de son émission, ainsi qu'en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Trois jours plus tard, c'était au tour de l'époux d'Aurore Aleman de s'exprimer et les nouvelles n'étaient pas rassurantes. Alors qu'il avait été vacciné deux mois auparavant, il a contracté le coronavirus. "Les amis ! Malgré une vaccination AstraZeneca il y a deux mois, j'ai contracté la Covid (...) Je serai de retour si tout va bien jeudi prochain ! Si mon test est passé négatif ! Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières", avait-il écrit en story Instagram. Et le lendemain, il dévoilait ses symptômes : "Bon visiblement, il n'y pas d'effets particuliers. Je ne sais pas si la combinaison vaccin AstraZeneca + contraction du virus aura des conséquences, visiblement aucune. J'ai eu trois jours un peu difficiles avec un peu de fièvre et une petite toux mais là, vraiment, ça va un peu mieux. J'ai hâte de retrouver le studio et une vie normale."

Fort heureusement, la maladie est désormais derrière lui. Benjamin Castaldi a donc pu revenir en plateau. "Je peux vous dire que le variant anglais quand il rentre chez vous, il ne repart pas tant qu'il n'a pas plombé toute la famille. Il est arrivé avec ma fille [l'une des filles de son épouse, NDLR], il a pris ma femme, puis moi, puis il a pris le bébé... Je peux vous dire que ça met un coup derrière la tête malgré un vaccin. Mais on m'a dit que si je n'avais pas été vacciné, ça aurait peut-être été encore pire. Et croyez-moi déjà, c'était pas mal", a confié le papa de Gabriel (9 mois) en introduction. Julien, Simon (24 et 21 ans, issue de son ancienne union avec Valérie Sapienza) et Enzo (17 ans, né de son mariage passé avec Flavie Flament) semblent heureusement avoir été épargnés.