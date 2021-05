Benjamin Castaldi : Positif à la Covid-19 malgré le vaccin, il s'exprime sur son état

La campagne de vaccination bat son plein ! Benjamin Castaldi fait partie des près de 20 millions de Français à avoir reçu au moins une injection, mais a quand même contracté la Covid-19. Samedi 15 mai 2021, il s'est adressé aux 308 000 personnes qui le suivent sur Instagram, en publiant des vidéos dans sa story . L'ex-animateur des émissions Loft Story et Secret Story s'est filmé en train de donner des nouvelles rassurantes. Il a appliqué à sa vidéo un filtre qui lui a transformé le visage et a modifié sa voix.

"Bon visiblement, il n'y pas d'effets particuliers. Je ne sais pas si la combinaison vaccin AstraZeneca + contraction du virus aura des conséquences, visiblement aucune. J'ai eu trois jours un peu difficiles avec un peu de fièvre et une petite toux mais là, vraiment, ça va un peu mieux. J'ai hâte de retrouver le studio et une vie normale", explique Benjamin Castaldi. Pressé de pouvoir se rendre à nouveau sur le plateau de Touche pas à mon poste, le chroniqueur du talk show animé par Cyril Hanouna rassure ses followers.

C'est justement Cyril Hanouna, dans TPMP, qui avait annoncé que Benjamin Castaldi devait s'isoler. "Benjamin Castaldi n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est cas contact. Une de ses femmes a la Covid, il est en train de faire des analyses pour savoir laquelle. On sait que vendredi il était avec Flavie (Flament, ndlr), samedi je crois que c'était Vanessa (Broussouloux, ndlr)... Voilà, donc on ne sait pas. Et on embrasse Aurore (Aleman, ndlr) bien sûr, sa femme actuelle et on espère que ce n'est pas elle", a-t-il plaisanté dans l'émission du lundi 10 mai 2021. Cyril Hanouna n'avait pas indiqué de date de retour pour son chroniqueur, qui a été remplacé par Bernard Montiel.

En février dernier, Benjamin Castaldi avait été cas contact à cause que son fils Enzo (17 ans, né de son mariage avec Flavie Flament). Le jeune homme avait contracté le virus à son lycée.