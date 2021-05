Benjamin Castaldi absent de Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna révèle la raison et s'en amuse

La semaine n'a pas débuté comme d'ordinaire pour les téléspectateurs de C8. En effet, lundi 10 mai 2021, un animateur et chroniqueur de la chaîne a manqué à l'appel : Benjamin Castaldi. Dès 18h, ce n'est donc pas lui qui a présenté le 6 à 7 de Casta, le programme qui remplace temporairement le jeu À prendre ou à laisser. Bernard Montiel a été chargé de le remplacer. Benjamin Castaldi a également fait l'impasse sur Touche pas à mon poste.

Et avant même que l'émission ne commence, Cyril Hanouna a tenu à expliquer la raison de son absence. "Benjamin Castaldi n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est cas contact", a-t-il annoncé. Et pour l'animateur d'ironiser sur la situation : "Une de ses femmes a la Covid, il est en train de faire des analyses pour savoir laquelle. On sait que vendredi il était avec Flavie (Flament, ndlr), samedi je crois que c'était Vanessa (Broussouloux, ndlr)... Voilà, donc on ne sait pas. Et on embrasse Aurore (Aleman, ndlr) bien sûr, sa femme actuelle et on espère que ce n'est pas elle." Cyril Hanouna n'a pour l'heure pas indiqué de date de retour.

Benjamin Castaldi n'a de son côté pas communiqué sur sa situation de cas contact mais ses récentes stories Instagram démontrent qu'il est bel et bien chez lui. À noter que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve assigné à résidence à cause du coronavirus. Déjà en février dernier, alors qu'il était en pleine tournée promotionnelle pour son livre Je vous ai tant aimés..., il avait confié être cas contact après que son fils Enzo de 17 ans ait contracté la Covid à son lycée. Bien heureusement, le papa de quatre enfants n'a semble-t-il développé aucune forme grave du virus.