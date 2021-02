Benjamin Castaldi "assigné à résidence" : il révèle en direct qu'un de ses fils est atteint du coronavirus

Ce n'est pas le meilleur des cadeaux d'anniversaire. Enzo Castaldi fête ce lundi 8 février 2021 ses 17 ans mais l'adolescent va devoir faire l'impasse sur une grande célébration étant donné qu'il a été touché par la Covid-19. C'est son célèbre paternel, Benjamin Castaldi, qui a fait ces malheureuses révélations dans l'émission du week-end de Laurent Delahousse 20h30 le dimanche. Invité pour promouvoir son livre Je vous ai tant aimés..., à paraître en librairie le 10 février et qui évoque ses souvenirs de sa grand-mère Simone Signoret et de son mari Yves Montand, le complice de Cyril Hanouna ne s'est donc pas présenté sur le plateau de France 2. Il a malgré tout maintenu son interview à distance et par visioconférence.

"Alors si vous n'êtes pas avec nous c'est que vous êtes cas contact...", a annoncé d'entrée Laurent Delahousse. Et pour Benjamin Castaldi de confirmer : "Je suis cas contact, même très contact, parce que mon fils a attrapé la Covid au lycée donc forcément je suis assigné à résidence pendant quelques jours pour ne pas risquer de contaminer les autres". Une situation qui s'annonce sans doute difficile à gérer pour le chroniqueur de Touche pas à mon poste qui vit également avec son bébé de quatre mois Gabriel, issu de son mariage avec Aurore Aleman.

Enzo, qu'il a en revanche accueilli en 2004 avec Flavie Flament, s'est installé à temps plein avec son père depuis quelques années maintenant. "Il vit à 100% avec nous depuis quatre ans. C'était son souhait. Mais je vous rassure, tout se passe très bien avec sa maman", a confié Benjamin Castaldi en août 2020. Et d'ajouter : "Enzo a ressenti le besoin de vivre auprès de ses frères, il a donc suivi. Tout a été décidé en accord avec leurs mères." Car oui, outre Enzo et Gabriel, Benjamin Castaldi est également le papa de Julien (24 ans) et de Simon (20 ans), récemment vu dans Les Princes et les princesses de l'amour. Ses deux aînés sont quant à eux nés de son premier mariage avec Valérie Sapienza.