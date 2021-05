Benjamin Castaldi atteint de la Covid-19... alors qu'il est vacciné

Le vaccin AstraZeneca est-il efficace ? Benjamin Castaldi aurait tendance à dire que non. Vendredi 14 mai 2021, le chroniqueur et présentateur de 51 ans a révélé pour quelle raison il était absent du 6 à 7 de Casta et de Touche pas à mon poste (C8) depuis plusieurs jours.

"Benjamin Castaldi n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est cas contact", avait annoncé Cyril Hanouna dans TPMP lundi 10 mai afin que le public comprenne pour quelle raison Bernard Montiel était aux commandes du 6 à 7 de Casta. Quatre jours plus tard, le mari d'Aurore Aleman a brisé le silence afin d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il sera absent plus longtemps que prévu. La raison ? Il a été testé positif à la Covid-19... alors qu'il s'est fait vacciner.

"Les amis ! Malgré une vaccination AstraZeneca il y a deux mois, j'ai contracté la Covid (...) Je serai de retour si tout va bien jeudi prochain ! Si mon test est passé négatif ! Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières", a écrit en story Instagram. En revanche, il n'a pas précisé de quels symptômes il souffrait. Mais on peut croire que s'il envisage déjà un retour, c'est que son état de santé ne s'est pas dégradé.

Ce n'est pas la première fois que la Covid-19 s'invite chez les Castaldi. En février 2021, Benjamin Castaldi avait été contraint d'annuler à la dernière minutes sa venue sur le plateau de 20h30 le dimanche (France 2). C'est en visioconférence qu'il avait répondu aux questions de Laurent Delahousse. "Je suis cas contact parce que mon fils a attrapé le Covid au lycée, donc forcément, je suis assigné à résidence pendant quelques jours pour ne pas risquer de contaminer les autres", avait confié le papa de Julien, Simon (24 et 21 ans, issue de son ancienne union avec Valérie Sapienza) Enzo (17 ans, né de son mariage passé avec Flavie Flament) et Gabriel (8 mois, né de son union avec Aurore Aleman).