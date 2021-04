Benjamin Castaldi et Aurore Aleman vont se remarier, la date (presque) dévoilée

Benjamin Castaldi est souvent moqué pour ses mariages dans TPMP. Il faut dire qu'il a dit oui plusieurs fois : avec Valérie Sapienza d'abord avec qui il a eu Julien (né le 18 septembre 1996) et Simon (né le 20 avril 2000), avec Flavie Flament ensuite, avec qui il a eu Enzo (né le 8 février 2004) puis avec Vanessa Broussouloux et enfin Aurore Aleman avec qui il est actuellement en couple.

Alors, le magazine Closer (en kiosques le 2 avril 2021) a voulu lui demander si cette fois c'était la bonne. La réponse ne s'est pas faite attendre. : "Je l'espère ! On entre quand même dans notre huitième année mais elle fait toujours en sorte de ne pas tomber dans la routine. De toujours faire attention à l'autre, de me surprendre... Elle est formidable." Et de poursuivre : "Elle m'a même convaincu de faire un bébé car, au départ, je me trouvais trop vieux. Ma seule angoisse est d'avoir un pépin de santé et de faire un orphelin. Quand j'y pense j'ai envie de pleurer." Benjamin Castaldi et Aurore Aleman sont les heureux parents de Gabriel en août 2020.

Et en effet, le chroniqueur n'avait pas caché ses craintes lors de la grossesse de sa femme. "J'ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit : 'Si j'ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux ?' (...) Comme ma femme est plus jeune que moi - on a quasiment dix ans d'écart - et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou... C'est vrai que j'ai hésité, j'ai longuement hésité. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là", avait-il confié à Cyril Hanouna sur C8.

Et un autre bonheur est à avenir car comme l'annonce celui qui animera le 8 avril sur C8 Loft Story, la promotion 2001, il va réitérer ses voeux avec Aurore : "Je vous annonce que l'on va d'ailleurs se marier à l'été 2022 pour fêter le nouveau monde." Félicitations à eux !