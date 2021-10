"Tellement la douleur est forte" : Lou Pernaut souffre d'une maladie très éprouvante

Lou Pernaut sera peut-être un nouveau porte-parole des femmes qui luttent contre l'endométriose. L'une des plus célèbres est sans conteste Laetitia Milot. La comédienne a été une des premières à parler de cette maladie et elle a eu le bonheur, presque inespéré, d'avoir un enfant. L'autre femme qui a libéré la parole sur l'endométriose est Enora Malagré. Elle a même sorti le livre Un cri au ventre. "C'est une maladie qui touche 1 femme sur 10 et on a le droit de crier un peu sa douleur", avait-elle déclaré lors d'une interview pour Les éclaireuses bien-être et c'est exactement ce que fait Lou Pernaut : partager sa douleur mais aussi le fait qu'elle a le droit de vivre sa maladie sans se justifier.