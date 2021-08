Lou Pernaut méchamment blessée lors de ses vacances : elle raconte sa mésaventure

Quand les vacances riment avec souffrance. Ce lundi 2 août 2021, Lou Pernaut a raconté l'une de ses mésaventures en story Instagram.

Dimanche 1er août, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a pris l'autoroute des vacances. Elle pensait sans doute que c'était un jour de chance, comme l'a chanté Michel Fugain. Malheureusement pour elle, c'est l'inverse qui s'est produit. Pour commencer, la jeune femme de 18 ans ne s'attendait pas à ce que le trajet soit aussi long. "Vraiment les gars, je peux plus là. Ca fait onze heures qu'on roule (on a dû faire trente minutes de pause en tout) et on n'est vraiment pas arrivés", a-t-elle commenté une photo sur laquelle elle apparaissait las. Ce n'est qu'à 22h10 qu'elle a enfin pu poser ses valises dans l'endroit qu'elle avait réservé.

On ne sait pas ce qu'il s'est passé mais, le lendemain, Lou Pernaut a révélé qu'elle s'était blessée. "Tout commence bien. Je me suis ouvert le pied. Genre j'ai failli arracher un orteil", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle en train de manger une crêpe. Un maigre lot de consolation pour oublier sa souffrance.

Mais la soeur de Tom (17 ans) semble vite avoir oublié sa blessure puisque, peu de temps après, c'est une vidéo d'elle allongée sur un transat, près d'une piscine, qu'elle a dévoilée. Lou a précisé qu'elle était à Saint-Raphaël, avec son petit ami Arthur et un ami à elle. Espérons donc pour elle que la suite de ses aventures sera meilleure.

Le 17 juillet dernier, c'est une autre mésaventure que Lou partageait avec ses abonnés sur Instagram. Elle a révélé qu'elle était victime de menaces de mort. "À un moment j'ai fait des dramas, j'ai eu des milliers de DM qui m'insultaient toute la journée. Il y a eu des gens qui ont mis mon adresse, je ne sais pas comment ils l'avaient, et qui marquaient : 'Ce soir je viens chez toi, je te tue' ! J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps", expliquait-elle. Mais elle a pu compter sur le soutien de ses parents, qui ont également parfois été la cible de violentes attaques.