Lou Pernaut menacée de mort et au plus mal : Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay "s'en fichent"...

Dur dur la vie d'enfant de star. Lou Pernaut, née des amours de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, est suivie par plus de 117 000 abonnés sur Instagram et près de 850 000 personnes sur TikTok. Un succès qu'elle a parfois du mal à gérer, surtout lorsque certaines de ses vidéos sont critiquées comme cette fois où elle a simulé un cambriolage pour faire de la publicité de compléments alimentaires. Pour Oh My Mag !, la jeune brune de 18 ans raconte avoir été au plus mal après avoir reçu des menaces de mort.

"On prend le risque en s'exposant de prendre des critiques en retour", lance la fille de l'ex-présentateur du journal télévisé de TF1 et l'ancienne Miss France 1987. Et de raconter ce moment où elle a littéralement craqué face aux attaques d'internautes : "À un moment j'ai fait des dramas, j'ai eu des milliers de DM qui m'insultaient toute la journée. Il y a eu des gens qui ont mis mon adresse, je ne sais pas comment ils l'avaient, et qui marquaient : 'Ce soir je viens chez toi, je te tue' ! J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps."

Lou Pernaut en larmes, les mots réconfortants de ses célèbres parents

Un moment compliqué à vivre pour la jeune Lou Pernaut. Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de ses célèbres parents qui ont eux aussi par le passé été la cible de violentes attaques. "Mes parents ont eu d'autres dramas dans leur vie. Quand j'ai eu mon drama, je suis allée les voir et je leur ai expliqué car je n'étais pas bien, je pleurais toute la nuit, je ne dormais pas. C'était une horreur, se souvient-elle. Ils m'ont dit : 'Non mais Lou, dans une semaine il y aura un autre drama et ils n'en auront rien à faire.' Parce qu'en vrai mes parents tout ce qu'ils se sont pris, c'est cent fois pire donc ils s'en fichent un petit peu de tout ce qu'on raconte."

Ces bons conseils ont suffit à redonner le sourire à la belle. D'autant plus que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay sont "fiers" d'elle : "Ils sont contents que je sois sur les réseaux parce qu'ils savent que j'utilise bien ma 'notoriété'." Toutefois, celle qui file le parfait amour avec Arthur depuis de longues années tient à mettre en garde : "Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on expose notre vie sur les réseaux sociaux, qu'on montre notre vie privée, qu'on la partage avec notre communauté qu'on n'a pas de coeur derrière. Les gens ne peuvent pas toujours se permettre de critiquer, surtout quand on ne leur demande pas trop leur avis." Le message est clair, espérons qu'il passe...