Jean-Pierre Pernaut, son dernier JT : Retour surprise de Claire Chazal et PPDA, virés de TF1

Après trente-trois ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Pernaut décroche. Le journaliste de 70 ans a présenté ce vendredi 18 décembre 2020 son tout dernier journal télévisé sur TF1. Un ultime 13 heures chargé en émotion. Ses équipes, sa famille mais aussi certains grands noms du paysage audiovisuel français ont tenu à lui rendre hommage. Parmi eux, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor.

Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux, et ses camarades lui ont souhaité bon vent. "Je t'embrasse", lance Claire Chazal. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a poursuivi : "Et je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'après JT." Des mots touchants de la part d'anciennes figures du journal télévisé de TF1. Les deux ex-stars de la Une ont réalisé là un retour surprise, d'autant plus qu'ils ont quitté la chaîne... contre leur gré. En effet, Claire Chazal et celui que l'on surnomme PPDA, qui sont les parents de François (25 ans, né de leur relation passée), ont été évincés.

PPDA et Claire Chazal sur TF1 malgré le passif

En 2008, Patrick Poivre d'Arvor cédait sa place le coeur lourd à Laurence Ferrari. "Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. Or très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, déclarait le journaliste en direct, après vingt et un an aux commandes du 20 heures. Depuis, il n'a toujours pas digéré son départ non volontaire, lui qui avait témoigné à la chaîne son souhait de quitter l'antenne en 2012. "Ils ont devancé l'appel pour moi de quatre ans mais ils sont bêtes parce que je ne serais plus là depuis maintenant trois ans et j'aurais débarrassé le plancher correctement", confiait-il en 2015 sur BFMTV.

2015, c'est cette même année-là que Claire Chazal a à son tour été évincée de son JT après vingt-ans d'antenne. "Je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assurer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Je remercie la rédaction de TF1 pour son très grand professionnalisme et son humanité. J'y ai puisé un appui sans faille sans lequel je n'aurais, bien sûr, rien pu faire", confiait-elle en guise d'adieu. Enfin, Claire Chazal avait souhaité la bienvenue à sa remplaçante Anne-Claire Coudray.

Malgré les relations tendues entre eux et TF1, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor ont tenu à rendre hommage à leur camarade Jean-Pierre Pernaut. De tendres mots et surtout un geste fort qui restera dans les mémoires...