Lou Pernaut de nouveau en couple avec Arthur : la rupture est bel et bien derrière eux

Tout est bien qui finit bien pour Lou Pernaut ! La jeune femme de 18 ans s'est réconciliée avec son petit-ami Arthur. Elle a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 19 mai 2021 à travers sa story Instagram en postant une vidéo. Sur les images, les amoureux partagent une virée en voiture et se tiennent tendrement main dans la main (voir diapo). Une courte vidéo qui a certainement suffi à régaler ses fans toujours plus nombreux.

D'autant plus que ces derniers savent que la fille de Jean-Pierre Pernaut avait mal vécu leur rupture au mois de mars après trois ans de relation. "Heureusement que j'ai des vrais amis, sinon je vous jure que ma vie n'aurait aucun sens", confiait-elle à ce moment-là les yeux embués. Avant leur brève séparation, Lou reconnaissait être de nature très "jalouse" et "possessive" avec son compagnon. Des traits de personnalité qui avaient peut-être eu raison de leur amour.

De mauvais souvenirs qui sont désormais loin derrière Lou et Arthur, lesquels apparaissent de nouveau inséparables, comme dans le passé. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans, elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera", expliquait la maman de l'adolescente, Nathalie Marquay, en 2019 sur le plateau de C'est que de la télé.

Cette nouvelle chance à leur histoire semble par ailleurs intervenir au meilleur des moments pour Lou Pernaut. Et pour cause, la jolie brune a certainement besoin de soutien et de réconfort après avoir été victime de fortes douleurs suite à sa vaccination contre le coronavirus...