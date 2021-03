Lou Pernaut : Célibataire et déprimée, sa vie n'a plus "aucun sens"

Alors qu'ils roucoulaient tranquillement ensemble lors du premier confinement, Lou Pernaut (18 ans) et son petit-ami Arthur se sont désormais séparés. Un premier chagrin d'amour très dur à vivre pour la fille de Jean-Pierre Pernaut qui avait rencontré son amoureux lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Le 6 mars 2021, Lou a partagé sa peine sur Instagram en publiant des mots lourds de sens. En légende d'un cliché où on la découvre les yeux fermés, l'air triste, elle écrit : "Heureusement que j'ai des vrais amis, sinon je vous jure que ma vie n'aurait aucun sens".

Quelques jours plus tôt, la soeur de Tom officialisait sa rupture avec Arthur Jochem lors d'une session de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram. Lorsqu'un qu'un de ses fans lui demandait si elle était toujours en couple, la jeune femme avait brièvement répondu "Non" avant d'ajouter : "Je ne suis pas faite pour être en couple".

Interviewée en 2019 sur le plateau de l'émission C'est que de la télé, Nathalie Marquay avait aussi évoqué le petit-ami de sa fille qui semblait être très bien intégré au sein de la famille. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans, elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera", avait-elle confié.

Avant cette rupture, Lou semblait très amoureuse de son copain et avait déclaré sur Instagram être très "jalouse" et "possessive" avec celui-ci. À l'époque, elle avait déclaré qu'être en couple, "Il n'y a rien de plus beau. N'écoutez jamais les autres, écoutez votre coeur. Et si vous pensez que c'est le bon, la bonne personne, ne perdez pas de temps. Il faut que ce soit en même temps votre meilleur ami, sinon ça ne marchera jamais". Espérons que Lou se remette très vite de ce chagrin d'amour !