Jean-Pierre Pernaut : Son fils Tom se déhanche sous les yeux impressionnés de Nathalie Marquay

"Il faudrait que l'on voit les parents à l'oeuvre", "Il faut voir les démonstrations de papa et maman pour voir de qui tient le déhanché du fils mdr", "Le déhanché de son papa, je l'ai jamais vu le faire au JT", "Le déhanché des deux parents et la beauté des deux parents, Tom est vraiment beau" ont commenté certains internautes, curieux de découvrir les capacités de danse de Jean-Pierre et Nathalie. Malheureusement, ni Jean-Pierre Pernaut ni sa femme n'ont pour le moment dévoilé leurs déhanchés sur les réseaux sociaux.

En attendant, l'ancien journaliste de TF1 - désormais remplacé par Marie-Sophie Lacarrau - a lancé un site gratuit sur MYTF1 baptisé la JPPTV. Cette plateforme regroupera l'ensemble de ses reportages, des archives de son journal télévisé ou encore des chroniques. Peut-être ajoutera-t-il bientôt une rubrique dévoilant des vidéos de ses danses ?